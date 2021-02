Voor Jutta Leerdam telt eigenlijk alleen de winst. Maar na een voorbereiding waarin ze zelfs even vreesde dat ze helemaal niet zou kunnen starten, kon de titelverdedigster zaterdag wel leven met zilver op de 1.000 meter bij de WK afstanden.

"Een tweede plek is een stuk beter dan helemaal geen WK rijden", zei Leerdam in Thialf met een glimlach. "Het is een opluchting dat ik op tijd weer fit was en toch nog zilver heb gewonnen. Natuurlijk had ik mijn wereldtitel liever geprolongeerd, maar gezien de situatie was dit het maximaal haalbare."

De 22-jarige schaatsster van Team Worldstream stapte twee weken geleden per ongeluk in een kratje dat ze niet gezien had, waardoor haar voet dubbelklapte. Zeker in het begin was de pijn hevig. "Ik kon niet eens naar de wc lopen. Ik heb een hele nacht gehuild, omdat ik dacht dat ik niet zou kunnen rijden op de WK."

Vier dagen kon ze niet schaatsen, maar ruim een week voor de start van het belangrijkste toernooi van de winter was haar voet voldoende hersteld om weer voorzichtig het ijs op te gaan. Het extra vocht zorgde er wel voor dat de schoen van haar schaats anders zat en ze haar techniek moest aanpassen, maar Leerdam kon zaterdag 'gewoon' haar titel verdedigen. In een rechtstreeks duel was de Amerikaanse Brittany Bowe echter duidelijk sterker: 1.14,12 om 1.14,67.

"Ik hou niet van excuses, dus het liefst zou ik helemaal niet over die voet praten", aldus Leerdam. "Maar natuurlijk was dit geen ideale voorbereiding op een WK. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk aan die voet te denken en er alles aan te doen om vandaag zo goed mogelijk te zijn. Dit was niet mijn topniveau, maar dat belooft alleen maar veel moois voor volgend seizoen."

Jutta Leerdam (links) feliciteert winnares Brittany Bowe. Jutta Leerdam (links) feliciteert winnares Brittany Bowe. Foto: ANP

'Vorig jaar was ik blij geweest met zilver'

Het tekent de nieuwe status van Leerdam dat zilver eigenlijk al een teleurstelling is. Een jaar geleden stond ze pas voor het eerst op het podium van een mondiale wedstrijd, alleen was het toen in Salt Lake City ook direct goud. Deze winter bleef winnen de standaard, met titels bij het EK sprint, het NK sprint en de NK afstanden (1.000 meter).

"Als ik vorig jaar zilver had gewonnen bij de WK afstanden, was ik daar heel erg blij mee geweest. Maar doordat ik toen wereldkampioen ben geworden, denk ik nu: zilver is minder dan goud."

Toch kijkt Leerdam zeer tevreden terug op haar seizoen. "Tot vandaag heb ik alles gewonnen wat ik wilde winnen. Mijn niveau is geen stap achteruitgegaan en ik heb weer heel veel geleerd."

Die lessen moeten haar volgend seizoen van pas komen in Peking, waar ze voor het eerst olympisch kampioen hoopt te worden. "Het kan weleens heel goed zijn dat het vandaag zilver was, dat houdt me scherp voor het olympische seizoen", aldus Leerdam. "Het kan nog veel sneller en daar ga ik de komende maanden heel hard aan werken."