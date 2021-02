Thomas Krol was zaterdag diep teleurgesteld na zijn diskwalificatie op de 1.000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De 26-jarige Nederlander was de topfavoriet op de kilometer, maar startte twee keer vals.

"Ik weet zelf ook niet hoe dit kan gebeuren", zei Krol na de door Kai Verbij gewonnen afstand. "Ik maak bijna nooit zo'n fout, maar vandaag twee keer. Ik maakte te vroeg een schijnbeweging, stond ook niet lekker. Misschien duurde het te lang, misschien niet. Maar ik heb me nu eenmaal aan de regels te houden."

De schaatser was in zijn loopbaan nog nooit gediskwalificeerd voor een dubbele valse start. "Ik heb het één keer bij de pupillen meegemaakt. Het is vrij uniek voor mij, ik start bijna nooit vals", aldus Krol, die naar eigen zeggen niet bezweek onder de zenuwen. "Ik heb al vaker belangrijke wedstrijden gereden en toen ging het ook in één keer goed."

Krol wist direct dat hij van de Russische starter Julia Mitrofanova de baan moest verlaten, en niet zijn Duitse tegenstander Joel Dufter. "Twee keer schoot de starter na het eerste schot en dan hoop je eigenlijk dat je door mag. Maar ik wist het eigenlijk wel: het is gebeurd."

Teleurstelling bij Thomas Krol. Teleurstelling bij Thomas Krol. Foto: Pro Shots

'Nu moet ik morgen maar winnen'

Krol krijg zondag direct een kans op revanche, want hij is ook op de 1.500 meter een van de favorieten.

"Nu moet ik morgen maar winnen, heel simpel. Het is niet ideaal, ik had liever geracet vandaag. Het enige voordeel is dat ik met frisse benen naar morgen toe ga. Ik vertrouw op mijn vorm en rijd al wekenlang hartstikke goed. Ik had vandaag graag laten zien wat ik kon, nu ga ik dat morgen doen."

Krol won in 2019 al een keer de wereldtitel op de 1.500 meter. Op de 1.000 meter werd hij twee jaar geleden tweede en werd hij vorig jaar ook gediskwalificeerd, toen omdat hij zijn tegenstander hinderde.