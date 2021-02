Marijke Groenewoud is zaterdag bij de WK afstanden in Heerenveen verrassend wereldkampioene geworden op de massastart. Topfavoriete Irene Schouten finishte als derde. Bij de mannen was er zilver voor Arjan Stroetinga, die in de sprint werd verslagen door de Amerikaan Joey Mantia.

De vrouwen lieten het in Thialf aankomen op een sprint. Daarin was het de taak van Groenewoud om de weg te plaveien voor Schouten, maar de Nederlandse kopvrouw werd in volle finale aangetikt en kwam niet meer over haar ploeggenote van Team Zaanlander heen.

Titelverdedigster Ivanie Blondin uit Canada sprintte naar het zilver. Schouten, wereldkampioene in 2015 en 2019, moest genoegen nemen met brons.

De 22-jarige Groenewoud debuteerde zaterdag op een WK. Bij de eerste wereldbeker van dit seizoen eindigde ze als derde. Schouten won beide World Cups, maar kon tijdens de WK dus niet de kroon op het werk zetten.

Groenewoud bezorgde Nederland de vijfde gouden medaille dit WK. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen de ploegenachtervolging, Kai Verbij (1.000 meter) en Antoinette de Jong (3.000 meter) waren op individuele afstanden de sterkste.

Bergsma offert kansen op voor Stroetinga

De mannen maakten er in het lege Thialf een levendigere wedstrijd van. De Nieuw-Zeelander Peter Michael stelde alles in het werk om een ronde voorsprong te pakken.

Om dat te voorkomen sleurde titelverdediger Jorrit Bergsma aan kop van het peloton. Daarmee offerde hij zijn eigen kansen op, met uiteindelijk een zevende plaats als resultaat.

De bedoeling was dat Stroetinga het in de sprint zou afmaken, maar de eerste wereldkampioen op de massastart (2015) moest van te ver komen en wist Mantia niet meer te passeren. De Belg Bart Swings pakte brons.

Voor de 35-jarige Mantia is het zijn derde wereldtitel op het relatief nieuwe WK-onderdeel. De Amerikaan won ook in 2017 en 2019.