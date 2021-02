Kai Verbij is zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen geworden op de 1.000 meter. De 26-jarige schaatser profiteerde bij de WK afstanden in Heerenveen onder meer van de diskwalificatie van Thomas Krol.

Verbij, die in 2019 in het Duitse Inzell voor het eerst wereldkampioen werd op de 1.000 meter, kwam in zijn gouden race in Thialf tot 1.08,05. Hij bleef daarmee de Rus Pavel Kulizhnikov, die vorig jaar de wereldtitel pakte op de sprintafstand, een kleine drie tienden voor. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil.

Favoriet Krol heeft geen gooi kunnen doen naar de wereldtitel. De 28-jarige rijder van Jumbo-Visma werd na twee valse starts gediskwalificeerd. Nadat Krol bij de eerste start al niet stilstond, ging hij ook bij de tweede poging in de fout en moest hij van de Russische starter Julia Mitrofanova de baan verlaten.

Voor Verbij komt de tweede wereldtitel niet geheel als een verrassing. De geboren Zuid-Hollander was dit seizoen met een tijd van 1.07,35 al de snelste man op de 1.000 meter. Hij won ook één wereldbekerwedstrijd, maar moest bij het EK sprint vorige maand twee keer het hoofd buigen voor Krol.

Olympisch kampioen Nuis ontbrak

Wesly Dijs, de derde Nederlander die aan de start mocht verschijnen in Heerenveen, eindigde als zevende. Hij noteerde 1.09,46, waarmee hij bijna anderhalve seconde langzamer was dan winnaar Verbij.

Kjeld Nuis ontbrak op de 1.000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De regerend olympisch kampioen op deze discipline, die vorig jaar WK-zilver veroverde, wist zich eind december niet bij de beste drie rijders te schaatsen tijdens het WK-kwalificatietoernooi.

Nederland is tot dusver succesvol bij de WK afstanden. Na drie dagen staat de teller op vier wereldtitels, verdeeld over Antoinette de Jong (3.000 meter) en de ploegenachtervolgers bij de mannen en vrouwen. Topfavorieten Patrick Roest (5.000 meter) en Jutta Leerdam (1.000 meter) moesten zich echter tevredenstellen met zilver.