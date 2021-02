Jutta Leerdam is zaterdag haar wereldtitel op de 1.000 meter kwijtgeraakt aan Brittany Bowe. De 32-jarige Amerikaanse rekende bij de WK afstanden in Thialf in een rechtstreeks duel duidelijk af met de titelverdedigster en is voor de derde keer wereldkampioen op de kilometer.

Bowe was in de voorlaatste rit meer dan een halve seconde sneller dan Leerdam, die wel zilver pakte: 1.14,12 om 1.14,67. Het brons ging verrassend naar de Russische Elizaveta Golubeva, die onder zware omstandigheden en met al een halve finale van de massastart in de benen een persoonlijk record reed: 1.14,84.

Golubeva's landgenote Olga Fatkulina, de wereldkampioene van 2013, greep met 1.15,03 net naast het podium. Jorien ter Mors, de regerend olympisch kampioene en de wereldkampioene van 2016, moest in 1.15,27 genoegen nemen met de vijfde plek.

Suzanne Schulting eindigde in 1.16,03 als achtste. De Europees, wereld- en olympisch kampioene in het shorttrack werd eind december bij het WK-kwalificatietoernooi verrassend derde, op slechts een halve seconde van Leerdam.

Ontgoocheling bij Jutta Leerdam als duidelijk wordt dat ze haar wereldtitel verloren heeft aan Brittany Bowe. Foto: ANP

Bowe was bij de wereldbekers ook al de beste

Vorig jaar ging de wereldtitel nog verrassend naar Leerdam. Het was toen de eerste keer in haar carrière dat ze op het podium stond bij een mondiale wedstrijd.

Deze winter bewees de Westlandse, die twee weken geleden een voetblessure opliep, dat die gouden medaille geen toevalstreffer was. Ze werd Nederlands en Europees kampioen sprint en ook Nederlands kampioen op de 1.000 meter. Maar Bowe was zaterdag een klasse apart, net als vorige maand bij de twee wereldbekers in Heerenveen.

De schaatsster uit Florida was ook in 2015 en 2019 wereldkampioen op de kilometer. Met drie titels deelt ze nu het record met de Duitse Anni Friesinger (2003, 2004 en 2008) en de Canadese Christine Nesbitt (2009, 2011 en 2012).