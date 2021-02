Laurent Dubreuil kon dit seizoen door problemen met de ijsmachine in Calgary en de strenge coronaregels in Canada amper op het ijs trainen, maar toch veroverde de 28-jarige schaatser vrijdag op de 500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen de eerste wereldtitel uit zijn carrière.

Het is een les die hij al leerde toen hij als jonge jongen begon te schaatsen op buitenijs in de stad Quebec, waar het 's winters regelmatig -25 graden is: wat er ook gebeurt, je moet je altijd aanpassen aan de omstandigheden.

"Ik heb daar dit seizoen heel veel aan gehad", zegt Dubreuil in gesprek met NU.nl. "Ik heb 80 procent van deze winter in mijn eentje in mijn garage getraind, maar toch ben ik altijd positief gebleven. En nu ben ik voor het eerst wereldkampioen."

Terwijl de Nederlanders ondanks alle beperkingen door de coronacrisis vanaf eind juli dagelijks op uitstekend ijs hebben kunnen rijden in Thialf, was het voor veel buitenlandse schaatsers een stuk lastiger om goed te trainen.

De Canadezen hadden het misschien wel het zwaarst van iedereen. Vanaf september kon er door technische problemen niet meer geschaatst worden op de Olympic Oval in Calgary, de vaste thuisbasis van de nationale selectie. De enige andere overdekte ijsbaan van het land, in Fort St. John, mocht vanwege de coronamaatregelen voor slechts één trainingskamp gebruikt worden.

"Ik heb tussen maart vorig jaar en half januari dit jaar minder dan drie weken op het ijs gestaan: negen dagen in juli in Calgary en negen dagen in november in Fort St. John", aldus Dubreuil. "Ha, eigenlijk kan het niet om met zo'n voorbereiding wereldkampioen te worden. Ik ben van heel ver gekomen, maar ben er altijd in blijven geloven."

'Het was een les in doorzettingsvermogen'

Dubreuil kon de afgelopen weken in de bubbel in Heerenveen eindelijk weer dagelijks op het ijs staan. Hij voelde zich in Thialf met de dag sterker worden en vrijdag beleefde hij de mooiste dag uit zijn loopbaan. Met een tijd van 34,39 was hij op de 500 meter sneller dan titelverdediger en wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov (zilver in 34,54) en Dai Dai N'tab (brons in 34,62).

"Het is een les in volharding en doorzettingsvermogen", zegt Dubreuil, zoals altijd met een Friese muts op zijn hoofd. "We wisten lange tijd niet eens of we naar Nederland konden komen voor de WK. Alles leek tegen te zitten, maar ik heb me daar niet druk om gemaakt."

"Ik heb alle problemen juist gebruikt als motivatie en vrijdag viel alles op zijn plek. Het is een heel bijzonder verhaal dat ik absoluut ooit ga vertellen aan mijn kinderen en kleinkinderen."

Dubreuil krijgt zaterdag nog een kans op een wereldtitel. Hij start op de 1.000 meter in de tiende van in totaal twaalf ritten tegen Kai Verbij. Vorig jaar pakte de Canadees bij de WK afstanden in Salt Lake City brons op de kilometer. De voorlaatste dag van de WK in Heerenveen begint om 13.45 uur met de halve finales van de massastart.