Vlekkeloos ging het zeker niet, en dat was ook niet te verwachten nadat er slechts een paar keer was getraind op de nieuwe 'duwtactiek'. Maar de Nederlandse schaatsers pakten vrijdag bij de WK afstanden in Heerenveen wel beide wereldtitels op de ploegenachtervolging.

Ireen Wüst en Irene Schouten kijken elkaar even aan als ze proberen te bedenken hoe vaak ze het duwen in de aanloop naar de WK samen met Antoinette de Jong hebben kunnen oefenen.

"Hebben we één keer getraind met z'n drieën? Of twee keer?", vroeg Wüst zich af. "Ik weet in ieder geval zeker dat we na één training al doorhadden dat we veel sneller gingen als we elkaar duwden. Je merkt direct dat het minder energie kost."

Bij de door de Noren geïntroduceerde tactiek blijft de voorste rijd(st)er langer op kop schaatsen, terwijl hij of zij geduwd wordt door zijn of haar twee ploeggenoten. De Nederlanders kozen vorige maand bij de twee wereldbekers in Thialf nog voor de traditionele strategie van regelmatig wisselen aan kop, maar gooiden in allerijl hun plannen om nadat ze waren verslagen door concurrenten die wél duwden.

"We dachten: als we hetzelfde blijven doen als bij de wereldbeker, worden we ook bij de WK tweede. Daarom wilden we liever iets nieuws proberen", aldus Schouten.

Wüst, Schouten en De Jong rekenden vrijdag al duwend af met de Canadese vrouwen (2.55,79 om 2.55,97), die bij de World Cup nog een seconde sneller waren dan het Nederlandse trio. "Ik denk echt dat we nu gewonnen hebben door het duwen", zei Wüst. "We hebben een tactiek gebruikt die duidelijk anders is dan we ooit hebben gedaan en dat heeft goud opgeleverd."

Irene Schouten, Antoinette de Jong en Ireen Wüst vieren hun wereldtitel. Irene Schouten, Antoinette de Jong en Ireen Wüst vieren hun wereldtitel. Foto: Pro Shots

Roest tikte steeds tegen scheen van ploeggenoot aan

Bij de mannen waren Patrick Roest, Marcel Bosker en de negentienjarige WK-debutant Beau Snellink (de vervanger van Sven Kramer) ook nipt sneller dan Canada (3.41,42 om 3.41,71).

Twee weken geleden eindigde Nederland (toen met Kramer, Bosker en Chris Huizinga) bij de laatste wereldbeker nog als vierde op de ploegenachtervolging. "Na die wedstrijd hebben we met z'n allen gezeten om te bedenken hoe we het het beste konden aanpakken op de WK", aldus Roest. "En we kwamen tot de conclusie dat duwen echt helpt."

De drievoudig wereldkampioen allround, die vrijdag voor het eerst in zijn carrière een gouden medaille veroverde bij de WK afstanden, merkte tijdens de race wel dat het trio van vrijdag nog heel weinig heeft kunnen trainen op het duwen.

"Ik denk dat ik wel zes keer met mijn schaats tegen de scheen van Beau heb aangetikt", zei Roest. "Het was dus zeker nog geen perfecte race, er is nog genoeg om aan te werken."

Ook Wüst benadrukte dat er richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking nog flink getraind moet worden. "We kunnen nu niet op onze lauweren rusten. Het is een heel andere manier van schaatsen, dus dat zullen we nog flink moeten finetunen. Maar dat we na zo'n korte voorbereiding direct wereldkampioen zijn geworden met deze nieuwe tactiek, betekent in ieder geval dat we de goede weg zijn ingeslagen."