Femke Kok kon vrijdag haar status als topfavoriet op de 500 meter bij de WK afstanden niet waarmaken, maar de twintigjarige schaatsster was uiteindelijk ook blij met haar historische zilveren medaille.

Kok staat wel vaker met een trillend lijf aan de start van een wedstrijd, maar vrijdag in Thialf was de spanning nog een graadje erger. Haar ademhaling schoot omhoog, de benen voelden zwaar en de stress was maar net te onderdrukken

"Bij een WK is er natuurlijk automatisch meer druk dan bij een wereldbekerwedstrijd, maar het was ook wel even wennen om als favoriet aan de start te staan", zei de Friezin met een glimlach. "Het was vandaag gewoon een stuk spannender dan bij andere wedstrijden."

Kok, bezig aan haar eerste seizoen als profschaatsster, maakte vorige maand bij de twee World Cup-weekenden in Heerenveen veel indruk door alle vier de 500 meters te winnen. Ze begon daardoor bij haar tweede WK als de belangrijkste kandidaat op goud.

"Eigenlijk is het heel gek dat ik vandaag al als favoriet aan de start stond", aldus Kok. "Een jaar geleden kwam ik pas net kijken en werd ik negende bij de WK. Ik had nooit gedacht dat ik dit seizoen al zo goed zou meedraaien met de top."

"Maar natuurlijk wist ik na de World Cups dat het mogelijk was om wereldkampioen te worden. En ik wilde ook ontzettend graag winnen vandaag. Daarom baalde ik direct na mijn rit dat ik tweede ben geworden, maar ik vertrek vrolijk uit Thialf. Dit is mijn eerste individuele WK-medaille en daar mag ik heel tevreden mee zijn."

Angelina Golikova kust haar eerste gouden medaille op de WK afstanden. Angelina Golikova kust haar eerste gouden medaille op de WK afstanden. Foto: Pro Shots

'Ik ga vol goede moed naar volgend seizoen'

Zoals verwacht ging de strijd om de titel tussen Kok en Angelina Golikova. De 29-jarige Russische, vorig jaar tweede bij de WK achter de dit seizoen afwezige Nao Kodaira, zat bij drie van de vier wereldbekers binnen zes honderdsten van de tijd van Kok en reed vrijdag in de op twee na laatste rit een zeer snelle race (37,14).

"Toen ik die tijd zag, dacht ik: wow, dat is wel heel snel. Zeker omdat de luchtdruk deze week heel hoog is", aldus Kok, die in de slotrit ruim een tiende toegaf op Golikova (37,28). "Ik 'raakte' mijn slagen nét niet lekker genoeg vandaag. Maar ik reed wel weer een heel stabiele rit en ga vol goede moed naar volgend seizoen. Dan zal ik nog steeds onbevangen zijn en niks te verliezen hebben."

Koks trainer Gerard van Velde herinnerde zijn pupil er direct na haar race aan dat de tweede plek ook heel knap is. In de 25-jarige geschiedenis van de WK afstanden is zilver de beste prestatie ooit van een Nederlandse vrouw op de 500 meter.

"Gerard zei dat hij heel trots op me was, dat ik nog heel jong ben en we een mooi doel hebben om naartoe te werken. Deze zilveren plak is al heel mooi, maar ik hoop de komende jaren een treetje hoger te staan op het podium."