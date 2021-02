Femke Kok is er vrijdag in Heerenveen niet in geslaagd om de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit te worden op de 500 meter. Het toptalent werd tweede en moest het goud laten aan de Russische Angelina Golikova.

Kok nam het in de slotrit op tegen Jutta Leerdam en wist op dat moment dus al dat Golikova een snelle tijd van 37,14 seconden had gereden. Ze wist daar niet meer onderdoor te duiken en was met 37,28 ruim een tiende langzamer.

Leerdam kende geen vlekkeloze start en eindigde daardoor net naast het podium. De Europees kampioen sprint werd met 37.61 vierde. Golikova's landgenote Olga Fatkulina legde met 37,45 beslag op het brons.

De andere Nederlandse deelnemer, Suzanne Schulting, eindigde met 38,75 als veertiende. Ze raakte in de bocht uit balans en verloor daardoor tijd. De shorttracktopper maakte begin dit seizoen een uitstapje naar het langebaanschaatsen en plaatste zich toen knap voor het eerst voor de WK afstanden.

Kok topfavoriete op 500 meter

De pas twintigjarige Kok was misschien wel de topfavoriet. Ze won in de afgelopen weken alle vier de 500 meters bij de World Cups in Heerenveen, maar wist die lijn niet door te trekken in de belangrijkste wedstrijd.

Kok is wel de best presterende Nederlandse vrouw aller tijden op de 500 meter bij de WK afstanden. Marianne Timmer (1999), Annette Gerritsen (2008) en Thijsje Oenema (2012) pakten in het verleden een keer brons.

Nederland staat op vijf individuele medailles op deze WK afstanden. Antoinette de Jong (goud op 3.000 meter), Irene Schouten (brons op 3.000 meter), Patrick Roest (zilver op 5.000 meter) en DaiDai N'tab (brons op 500 meter) gingen Kok voor.