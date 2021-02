Dai Dai N'tab heeft vrijdag bij de WK afstanden in Heerenveen het brons gepakt op de 500 meter. De Canadees Laurent Dubreuil onttroonde verrassend de Rus Pavel Kulizhnikov als wereldkampioen.

N'tab was in een rechtstreeks gevecht niet opgewassen tegen Dubreuil: 34,62 om 34,39. De tijd van de Nederlander was uiteindelijk nog wel goed voor de derde plaats.

Dat kwam doordat in het vervolg alleen titelverdediger en topfavoriet Kulizhnikov sneller was dan N'tab, maar die moest mede door een slippertje bij de start genoegen nemen met de tweede plaats (34,53).

De andere Nederlandse deelnemers belandden net naast het podium. Kai Verbij eindigde met 34,67 op de ondankbare vierde plaats en Ronald Mulder werd met 34,69 vijfde.

Laurent Dubreuil juicht nadat hij Dai Dai N'tab heeft verslagen en de winnende tijd heeft gereden. Foto: Pro Shots

N'tab: 'Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd'

De 26-jarige N'tab is viervoudig Nederlands kampioen op de 500 meter en stond in de wereldbeker al negen keer op het podium (vier keer goud), maar bij WK's ging het tot vrijdag altijd mis. In 2017 viel hij bij zijn debuut, in 2019 werd hij achtste en vorig jaar kwam hij niet verder dan plek dertien.

"Er is de afgelopen vier jaar gewoon heel veel gebeurd", aldus N'tab. "Ik heb een aantal WK's verprutst. Daarom ben ik heel blij dat ik nu voor het eerst op het podium sta. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar Dubreuil reed een foutloze rit en ik niet. Dit is in ieder geval een mooi opstapje naar het komende olympische seizoen."

Dubreuil veroverde voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel op de 500 meter, nadat hij in 2015 al eens derde werd. Hij is de eerste Canadese wereldkampioen op de 500 meter sinds de legendarische oud-schaatser Jeremy Wotherspoon in 2008.