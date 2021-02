De Nederlandse schaatssters hebben vrijdag bij de WK afstanden de wereldtitel veroverd op de ploegenachtervolging. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong rekenden in Heerenveen met een nieuwe tactiek en na een spannende strijd af met Canada.

Het Nederlandse trio lag in de slotrit bijna de hele race achter Canada, maar was door een sterke laatste ronde net wat sneller: 2.55,79 om 2.55,97. Het brons ging naar Rusland (2.59,35).

De Nederlandse ploeg paste voor het eerst de 'duwtactiek' toe. Die strategie, waarbij de voorste rijdster lange tijd op kop blijft en geduwd wordt door haar twee ploeggenoten, is dit seizoen populair gemaakt door Noorwegen. Canada (Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais) gebruikte de tactiek vorige maand bij de twee wereldbekers in Thialf en was toen twee keer sneller dan Nederland.

"Je ziet bij de andere landen dat het veel sneller gaat", zei Wüst eerder deze week. "Je kunt zeggen dat wij als Nederland een beetje hebben zitten slapen en ons niet verder hebben doorontwikkeld op dit onderdeel, en andere landen wel."

Japan is de regerend olympisch kampioen en de wereldkampioen van de vorige twee jaar. Vanwege zorgen over het coronavirus besloot het Aziatische land zijn schaatsers niet naar Europa te laten afreizen voor deze WK.

Nederland veroverde de wereldtitel op de ploegenachtervolging eerder in 2008, 2012, 2013, 2016 en 2017. Wüst zat al die vijf keer in het gouden team. De Jong was er bij de laatste twee Nederlandse wereldtitels bij, Schouten debuteerde dit seizoen op dit onderdeel. Vorig jaar pakten Wüst en De Jong samen met Melissa Wijfje zilver achter Japan.