De Nederlandse schaatsers en schaatssters hebben vrijdag bij de WK afstanden in Heerenveen de wereldtitel veroverd op de ploegenachtervolging. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink waren met een nieuwe tactiek de snelsten bij de mannen en datzelfde gold voor Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten bij de vrouwen.

Roest, Bosker en Snellink, die voor het eerst gezamenlijk een ploegenachtervolging reden, versloegen in de voorlaatste rit nipt Canada en klokten een tijd van 3.41,43 minuten. Noorwegen en Rusland kregen daarna de kans om daar nog onder te duiken, maar stelden teleur. Achter Nederland behaalde Canada met 3.41,70 het zilver en Rusland met 3.42,66 het brons.

Het goud was met name voor Roest een mentale opsteker. Hij moest donderdag op de 5.000 meter verrassend genoegen nemen met zilver - de Zweed Nils van der Poel zorgde voor een enorme stunt - en zat er na afloop flink doorheen, maar hij nam revanche op de ploegenachtervolging door Bosker en Snellink op sleeptouw te nemen in de laatste rondes.

Snellink was de vervanger van Sven Kramer, die zich donderdag na een dramatische 5 kilometer - hij werd mede door rugklachten slechts negentiende - afmeldde voor de ploegenachtervolging. De pas negentienjarige Snellink kreeg de voorkeur boven Chris Huizinga.

De Nederlandse mannen werden voor de negende keer op rij wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten werden wereldkampioen bij de vrouwen. Foto: Pro Shots

Ook spannende ontknoping bij vrouwen

Bij de vrouwen was het ook enorm spannend. De Jong, Wüst en Schouten lagen in de slotrit bijna de hele race achter Canada, maar waren door een voortreffelijke laatste ronde net wat sneller: 2.55,79 om 2.55,97. Rusland completeerde met 2.59,35 het podium.

De Jong beleeft zodoende vooralsnog een perfect WK. Ze werd donderdag ook al wereldkampioen op de 3.000 meter en daarmee voor het eerst op een individuele afstand. Schouten legde beslag op het brons. Wüst had zich opvallend genoeg niet geplaatst voor de 3 kilometer.

De Nederlandse ploegen pasten voor het eerst de 'duwtactiek' toe. Die strategie, waarbij de voorste rijd(st)er lange tijd op kop blijft en geduwd wordt door de twee ploeggenoten, is dit seizoen populair gemaakt door Noorwegen. Nederland wilde daar aanvankelijk niet in mee gaan, maar besloot vrijdag anders.

"Je ziet bij de andere landen dat het veel sneller gaat", zei Wüst eerder deze week. "Je kunt zeggen dat wij als Nederland een beetje hebben zitten slapen en ons niet verder hebben doorontwikkeld op dit onderdeel, en andere landen wel."