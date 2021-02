Natuurlijk was Nils van der Poel donderdag blij met zijn verassende wereldtitel op de 5 kilometer. Maar de 24-jarige Zweed, die dit seizoen evenveel opvalt met zijn prestaties op het ijs als met zijn unieke kijk op het schaatsen, leefde ook mee met topfavoriet Patrick Roest.

Van der Poel weet nog precies wanneer hij besloot dat hij topschaatser wilde worden. Hij was twaalf, zat na de Vikingrace - een beroemde jeugdwedstrijd in Thialf - in de bus terug van Heerenveen naar Zweden en had net voor het eerst verloren van Roest.

"Patrick had veertig seconden nodig voor de 500 meter en ik vijftig", aldus Van der Poel. "Ik weet nog dat ik in die bus dacht: dat kan ik ook. Er is geen schaatser die mij meer heeft geïnspireerd dan Patrick Roest. Daarom deed het ontzettend veel pijn om hem donderdag zo verdrietig te zien."

Van der Poel was zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor de tranen bij de Nederlander. Roest had dit seizoen nog geen 5 kilometer verloren, maar bij de belangrijkste race van de winter - de WK afstanden - was hij bijna twee seconden langzamer dan Van der Poel (6.08,39 om 6.10,05), waardoor de Scandinaviër de wereldtitel veroverde.

Vrijwel direct na zijn winnende race stapte Van der Poel op Roest af met wat troostende woorden. "Ik zei tegen Patrick dat hij de beste schaatser ter wereld is, dat hij de wereldtitel verdiende en dat ik het jammer vind dat het hem niet gelukt is om goud te winnen."

"Ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet te maken heb met dezelfde druk als Patrick", vervolgde Van der Poel. "Mensen verwachten van hem dat hij het hele seizoen week in week uit elke race wint. Van mij wordt heel weinig verwacht en dat maakt het een stuk makkelijker om altijd van het moment te genieten."

Het WK-podium van de 5 kilometer, met van links naar rechts Patrick Roest, Nils van der Poel en Sergey Trofimov. Het WK-podium van de 5 kilometer, met van links naar rechts Patrick Roest, Nils van der Poel en Sergey Trofimov. Foto: Pro Shots

'Ik wil vooral ook blijven genieten'

Plezier is altijd de belangrijkste drijfveer voor Van der Poel. Zijn motto is: Life is suffering and then you die. Try to enjoy it while you can. Ofwel: probeer altijd zoveel mogelijk te genieten van het leven.

Hij was op zoek naar plezier toen hij in 2018, nadat hij de 10 kilometer had gewonnen bij het WK allround in Amsterdam, besloot om een jaar in het Zweedse leger te dienen. Hij zocht het geluk toen hij zich vervolgens stortte op ultralopen; hardlopen over afstanden die langer zijn dan een marathon. En genieten staat ook op nummer één sinds hij afgelopen zomer zijn schaatscarrière weer heeft opgepakt.

"Op 1 januari heb ik in een opschrijfboekje een lijst gemaakt van tien dingen die ik belangrijk vind", zegt Van der Poel. "Een van die punten was: ik wil de beste schaatser worden die ik kan zijn, terwijl ik plezier beleef aan de sport. Woensdagavond las ik die regel nog een keertje terug, want het is belangrijk om mezelf er regelmatig aan te herinneren waarom ik dit doe. Natuurlijk wil ik zo goed mogelijk worden. Maar ik wil ook genieten."

De kleinzoon van een Nederlandse opa lacht als hem gevraagd wordt of het dan niet bijzonder is dat hij als eerste Zweed goud heeft gewonnen bij de WK afstanden. "Natuurlijk betekent dat iets voor me. Ik ben ook heel blij dat ik gewonnen heb en dat ik de laatste weken veel positieve media-aandacht heb gekregen in Zweden."

"Maar ik geloof ook dat hoe meer succes je hebt en hoe beroemder je wordt, hoe moeilijker het wordt om eerlijk voor jezelf te blijven. Dat wordt nu de uitdaging voor mij."