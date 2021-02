De marathonschaatsers voelen zich vanwege het niet doorgaan van het NK marathon op natuurijs in de steek gelaten door de politiek. Het kabinet haalde donderdag een streep door de plannen van schaatsbond KNSB om het evenement te organiseren.

"Dit komt aan als een mokerslag", zegt Willem Hut, competitieleider van het marathonschaatsen, in gesprek met NU.nl. "We hebben op alle niveaus gesprekken gevoerd. Van veiligheidsregio's tot aan gemeentes en ijsclubs. We waren zeker in staat geweest om het veilig te organiseren."

"Het hele seizoen worden wij al niet als topsportcompetitie aangemerkt", vervolgt Hut, die in januari met schaatsbond KNSB al gedwongen werd een streep door het volledige marathonseizoen te halen, terwijl andere sportcompetities weer werden opgestart.

"We hebben zoveel plannen gepresenteerd, hotels geregeld, 250 mensen laten testen en back-upconcepten gemaakt. We waren er helemaal klaar voor. De veiligheidsregio's vinden iets en Den Haag vindt iets, maar er is niemand die politiek gezien zijn nek voor ons durft uit te steken."

Het kabinet geeft geen groen licht voor een Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs. Het kabinet geeft geen groen licht voor een Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs. Foto: ANP

'Hebben geen idee wanneer deze kans weer voorbijkomt'

Het NK marathon op natuurijs had dit jaar voor het eerst sinds januari 2013 kunnen plaatsvinden. Door het besluit van het kabinet en de veiligheidsregio's is een eventuele Elfstedentocht dit jaar ook uitgesloten.

Volgens Hut had een NK marathon op natuurijs het mislukte seizoen alsnog voor een groot deel kunnen redden. "Dit is voor marathonschaatsers het mooiste wat er is en ijstechnisch was het allemaal goed te doen", aldus Hut.

"Het probleem is ook dat we geen idee hebben wanneer deze mogelijkheid weer voorbijkomt. Het zou zomaar nog jaren kunnen duren. Ik snap dat de besluitvormers in een lastige positie zitten en ik snap ook dat het een voorrecht was geweest als we los hadden mogen gaan. Maar niettemin komt deze klap ontzettend hard aan."