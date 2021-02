Er vindt dit jaar geen Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs plaats. Het kabinet heeft donderdag uit veiligheidsoverwegingen geen toestemming gegeven voor een marathon, zo meldt schaatsbond KNSB donderdag.

"We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren", schrijven het kabinet en de betrokken veiligheidsregio's aan de schaatsbond.

"Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat we, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden."

Vanwege de aanhoudende vorst kwam er afgelopen weekend een lobby op gang om achter gesloten deuren een marathon op natuurijs te houden voor uitsluitend 120 wedstrijdschaatsers. Demissionair premier Mark Rutte zag dat aanvankelijk vanwege de strenge lockdown niet zitten, maar keerde daar maandag op terug. Hij zei dat het kabinet zou kijken of er iets mogelijk was voor de topschaatsers, mits ze aan het 'Thialf-regime' zouden kunnen voldoen.

Daarbij doelde Rutte op de zogenoemde bubbel waarin langebaanschaatsers verkeren rondom wedstrijden en toernooien in Heerenveen, zoals de WK afstanden die donderdag van start gingen. De KNSB stelde daarop een plan samen en voerde donderdag zelfs al coronatesten uit onder de potentiële deelnemers, maar dat bleek niet voldoende om het kabinet en de veiligheidsregio's te overtuigen.

Schaatsbond: 'Zware teleurstelling'

"Dit is een heel bittere pil, een enorm zware teleurstelling", aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Er lag een unieke kans om in deze vorstperiode een heroïsche wedstrijd te organiseren. We hebben daar met een grote groep mensen enorm hard aan gewerkt. Wij stonden klaar, het wachten was slechts op groen licht vanuit Den Haag."

"Deze groep topsporters heeft dit seizoen al zo veel sportieve teleurstellingen moeten verwerken", vervolgt De Wit. "Het leek erop dat deze schaatswinter voor hen toch nog wat glans kon krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn."

Het laatste NK op Nederlands natuurijs was begin januari 2013 op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen toen de titel. Door het besluit van het kabinet en de veiligheidsregio's is een eventuele Elfstedentocht ook dit jaar uitgesloten.

Recreatief schaatsen op natuurijs is wel toegestaan, mits dat gebeurt met inachtneming van de coronaregels. Een wedstrijd op natuurijs geldt als een evenement en mag daardoor in principe niet plaatsvinden volgens de maatregelen tegen het coronavirus.