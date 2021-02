Er vindt dit jaar geen Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs plaats. Het kabinet heeft donderdag vanwege veiligheidsoverwegingen geen toestemming gegeven voor een marathon, zo meldt schaatsbond KNSB donderdag.

"We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren", schrijven het kabinet en de betrokken veiligheidsregio's aan de schaatsbond.

"Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat we, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden."

Dit bericht wordt aangevuld.