Sven Kramer doet vrijdag niet mee aan de ploegenachtervolging bij de WK afstanden in Heerenveen. De Fries schaatste donderdag door rugproblemen een dramatische 5 kilometer en besloot zich vervolgens af te melden voor het teamonderdeel.

"Ik wil mezelf niet belangrijker maken dan het team", zei Kramer nadat hij als negentiende was geëindigd op de 5.000 meter in Thialf. "Ik kan na zo'n race niet zeggen dat ik een meerwaarde ben voor de ploegenachtervolging, dus ik vind dat ik het naar de andere jongens niet kan maken om te starten. En naar mezelf eigenlijk ook niet."

De 34-jarige Fries kampt al jaren met chronische rugproblemen. Donderdagochtend werd hij al wakker met wat pijn en vlak voor zijn 5 kilometer viel hij bijna achterover. "Het schoot in mijn rug en in de eerste ronde verkrampte mijn hele lijf. Dan wordt het moeilijk schaatsen. Ik vind het oprecht lastig dat ik weer over die rug moet praten, maar het is helaas nu eenmaal zo."

Kramer reed zijn race wel uit, maar was bijna een halve minuut langzamer dan de Zweedse winnaar Nils van der Poel. Al snel na de 5 kilometer moest Nederland de vier namen (drie rijders plus één reserve) opgeven voor de ploegenachtervolging van vrijdag en voor Kramer was het direct duidelijk dat hij niet op die lijst moest komen. "Het kan best zijn dat het morgen weer oké is, maar ik kan dat risico niet nemen. Dat zou niet eerlijk zijn richting het team."

Kramer zou starten met Marcel Bosker en Patrick Roest. Chris Huizinga en Beau Snellink waren de reserves en een van die twee schaatsers zal de plek van Kramer innemen.

Nederland is de titelverdediger bij de ploegenachtervolging. Kramer, Bosker en Douwe de Vries reden vorig jaar een wereldrecord in Salt Lake City.

Sven Kramer werd negentiende op de 5 kilometer. Sven Kramer werd negentiende op de 5 kilometer. Foto: Pro Shots

Seizoen zit erop voor Kramer

Door zijn afmelding zit een moeizaam seizoen er nu op voor Kramer. De schaatser van Jumbo-Visma kwam nooit echt in de buurt van een overwinning. Over twaalf maanden hoopt hij bij de Winterspelen van Peking voor de vierde keer op rij olympisch kampioen te worden op de 5 kilometer, maar donderdag bewees nogmaals dat zijn rug hem flink kan hinderen in dat traject.

"Ik had vandaag gewoon een slechte dag. Dat gebeurt wel vaker, maar meestal is dat gewoon in een trainingsperiode en ziet niemand het", aldus Kramer. "Op dat soort momenten neem je het op de koop toe met het grotere plaatje in gedachten. Maar op dagen als vandaag, bij een WK, moet het goed gaan. Dat is niet gelukt en dat neem ik mezelf kwalijk."

"Ik moet samen met mijn coach Jac Orie namelijk de voorwaarden scheppen dat ik op zo'n belangrijk moment goed ben en geen last van mijn rug heb. Excuses tellen dan niet. Dit is mijn werk, ik wilde vandaag goed zijn en dat was ik niet."