Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de ploegenachtervolging op de WK afstanden in Heerenveen. Bij de Fries is het donderdag vlak voor zijn rit op de 5.000 meter in zijn rug geschoten.

"Ik had een slechte dag", zei Kramer na afloop van de 5.000 meter, waarin hij al vroeg de handdoek worp en als negentiende eindigde. "Ik voelde vanaf de eerste ronde kramp in mijn lijf. Het zou niet eerlijk ten opzichte van mijn ploeggenoten zijn als ik morgen zou rijden en daarom heb ik me teruggetrokken."

Door zijn besluit zit het seizoen er al op voor Kramer. De viervoudig olympisch kampioen wist zich niet te plaatsen voor de 10.000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De Fries liet al eerder weten dat hij sowieso doorgaat tot de Olympische Spelen van 2022 in het Chinese Peking.

De 34-jarige Kramer kampt al jaren met chronische rugproblemen. De klachten hinderden hem vorig seizoen bij een groot deel van de wedstrijden, maar toch besloot hij in mei vorig jaar zich niet te laten opereren om het euvel te verhelpen. Toen vond hij de risico's te groot.

Het is nog niet duidelijk wie Kramer vervangt op de ploegenachtervolging, die vrijdagmiddag op het programma staat. Marcel Bosker en Patrick Roest zijn de andere rijders namens Nederland. Bondscoaches Ben Jongejan, Arjan Samplonius en Jillert Anema, die tijdelijk de afwezige Jan Coopmans vervangen, moeten donderdagavond kiezen uit reserves Chris Huizinga en Beau Snellink.

Nederland is bij de mannen regerend wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Met Kramer, Bosker en Douwe de Vries in de gelederen rekenden de Nederlandse schaatsers in een wereldrecord overtuigend af met Japan.