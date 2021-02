Patrick Roest zat er flink doorheen nadat hij voor het derde jaar op rij de wereldtitel op de 5.000 meter was misgelopen. De Lekkerkerker moest donderdag bij de WK afstanden in Heerenveen het hoofd buigen voor de Zweed Nils van der Poel en werd 'slechts' tweede.

"Dit is zwaar klote", zei hij zichtbaar aangeslagen voor de camera van de NOS. "Al drie jaar op rij lukt het niet op het moment dat het moet gebeuren en dat doet pijn." Of de drie misgelopen wereldtitels op rij op de 5.000 meter een mentale oorzaak heeft? "Je mag het zeggen. Ik weet het zelf ook niet. Ik baal hier onwijs van. Ik wilde hier vandaag winnen en had het gevoel dat het ook kon."

De 25-jarige Roest was ook dit seizoen ongenaakbaar op de 5.000 meter, maar moest met zijn 6.10,05 bij de WK afstanden in Heerenveen bijna twee seconden toegeven op Van der Poel. De 24-jarige Zweed veroverde voor het eerst in zijn loopbaan een wereldtitel in het langebaanschaatsen.

"Ik voelde me goed in de aanloop hiernaartoe, de twee World Cups hiervoor gingen heel lekker. Ik begon het EK met een lekker gevoel. Maar in de rit voelde ik dat het niet echt wilde. Ik knokte er alles uit, maar één iemand was net beter. Hij reed gewoon een heel goede rit."

Roest vond niet dat hij te snel van start ging in zijn rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de beginfase reed hij onder het schema van zijn eigen baanrecord, dat op 6.05,14 staat. "De laatste World Cup begon ik ook op die manier. Toen kon ik 'm op een rondetijd van 29,0 29,1 vasthouden. Dat lukte vandaag niet. Ook de 29,3 lukte vandaag niet."

Roest kreeg al snel het idee dat hij niet zijn beste dag had. "Het was echt vechten. Je voelde dat het niet kon en wilde. Dan probeer je toch alles eruit te halen. Er zat voor mijn gevoel niet meer in vandaag. Toen ik over de finish kwam, was ik al bang dat het niet genoeg was."