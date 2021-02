Patrick Roest zat er flink doorheen nadat hij voor het derde jaar op rij de wereldtitel op de 5.000 meter was misgelopen. De Lekkerkerker moest donderdag bij de WK afstanden in Heerenveen het hoofd buigen voor de Zweed Nils van der Poel en werd 'slechts' tweede.

Na de 5 kilometer die zijn eerste afstandswereldtitel had moet opleveren, zat Roest minutenlang gedesillusioneerd op het middenterrein. Met een capuchon over zijn hoofd probeerde hij zich af te sluiten van de wereld, maar veel hielp dat niet.

"Ik had op dat moment even geen zin meer in het schaatsen. En dacht ook terug aan de eerdere momenten dat het niet lukte", zei een zichtbaar aangeslagen Roest even later. "Dit is een flinke klap, het doet even heel veel pijn. Ik zag dit niet aankomen."

De 25-jarige schaatser was ook dit seizoen ongenaakbaar op de 5.000 meter, maar moest donderdag bij de WK afstanden in Heerenveen met een tijd van 6.10,05 bijna twee seconden toegeven op Van der Poel, die zijn eerste wereldtitel veroverde.

Voor Roest, de succesvolste schaatser van de afgelopen twee seizoenen, blijft het wachten op zijn eerste gouden medaille bij de WK afstanden. Twee jaar geleden werd hij op de 5 kilometer in Inzell tweede achter de Noor Sverre Lunde Pedersen en vorig jaar zette hij in Salt Lake City slechts de vierde tijd neer.

"Ik durf het niet mentaal te noemen dat het weer niet lukt vandaag", aldus Roest, die al wel drie keer wereldkampioen allround werd. "Mijn gevoel vandaag was gewoon goed, maar tijdens mijn rit merkte ik al na vier rondjes dat ik moest knokken. We zullen zeker gaan kijken waar het aan ligt, maar op dit moment weet ik het gewoon echt niet."

Het WK-podium van de 5 kilometer, met van links naar rechts Patrick Roest, Nils van der Poel en Sergey Trofimov. Het WK-podium van de 5 kilometer, met van links naar rechts Patrick Roest, Nils van der Poel en Sergey Trofimov. Foto: Pro Shots

'Van der Poel is de verdiende winnaar'

Roest maakte vorige maand bij de twee wereldbekers in Heerenveen nog veel indruk door op de 5 kilometer twee keer een tijd van 6.05 minuten te schaatsen. Daarmee bleef hij op de laaglandbaan in Friesland maar een kleine vier seconden boven het op hoogte gereden wereldrecord van Ted-Jan Bloemen (6.01,86).

"De luchtdruk is momenteel wat hoger, dus ik wist dat het lastig zou worden om een tijd als bij de World Cups te rijden", aldus Roest. "Maar vijf seconden langzamer is wel heel veel. De rondetijden kwamen gewoon niet zo makkelijk als een paar weken gelden. Toen ik over de streep kwam, wist ik eigenlijk al dat het niet genoeg zou zijn."

Van der Poel was met een tijd van 6.08,39 inderdaad duidelijk sneller dan de Nederlandse topfavoriet. "Waar ik het meest van baal, is dat ik weet dat er meer in zit", aldus Roest. "Ik heb dit seizoen al drie keer harder gereden dan deze tijd van Van der Poel. Het doet pijn dat ik dat nu niet kan laten zien en bij de World Cups wel. Maar Van der Poel heeft het onwijs goed gedaan. Hij is de verdiende winnaar."