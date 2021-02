Nils van der Poel heeft donderdag bij de WK afstanden in Heerenveen zeer verrassend de wereldtitel op de 5.000 meter veroverd. De Zweed bleef topfavoriet Patrick Roest voor, terwijl Sven Kramer flink teleurstelde.

Van der Poel was met 6.08,39 de snelste en hield Roest (6.10,05) ruim anderhalve seconde achter zich. De Rus Sergei Trofimov maakte met 6.13,02 het podium compleet.

Kramer, die in zijn carrière al acht keer wereldkampioen op de 5 kilometer werd, stortte in de slotrit helemaal in en werd met 6.35,52 voorlaatste. Na afloop werd duidelijk dat hij last had van zijn rug en meldde hij zich af voor de ploegenachtervolging. Jorrit Bergsma, de derde Nederlander, eindigde in 6.16,92 als vijfde.

Titelverdediger Ted-Jan Bloemen liet de 5.000 meter schieten. De Canadees dacht door het weinige trainen voor de lange afstanden geen kans te maken op een podiumplek en geeft de voorkeur aan de ploegenachtervolging, waarop Canada vrijdag kanshebber voor een medaille is.

Patrick Roest barst in tranen uit nadat hij opnieuw naast een mondiale afstandstitel grijpt. Patrick Roest barst in tranen uit nadat hij opnieuw naast een mondiale afstandstitel grijpt. Foto: Pro Shots

Roest grijpt naast eerste mondiale afstandstitel

Roest verbeterde eind vorige maand nog het baanrecord in Thialf (6.05,14) bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Thialf. Een week later was hij opnieuw de sterkste, maar kwam Van der Poel al in de buurt van de tijd van de Nederlander.

Mede dankzij zijn twee wereldbekerzeges gold Roest als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. In de achtste van tien ritten zette hij de op dat moment snelste tijd neer en moest hij afwachten of zijn tijd voldoende was voor zijn eerste mondiale afstandstitel in zijn loopbaan.

Een rit later reed Van der Poel lange tijd boven het schema van Roest, maar versnelde hij in de slotfase van zijn race en maakte hij het verschil in de laatste ronde. Kramer en Trofimov kwamen in de slotrit bij lange na niet aan de tijd van Van der Poel, die de eerste Zweed met een medaille op de WK afstanden ooit werd.

Roest werd al wel driemaal wereldkampioen allround, maar veroverde nog nooit een titel bij de WK afstanden. In 2019 moest hij op zowel de 5 als de 10 kilometer ook al genoegen nemen met het zilver. Vorig jaar werd de Zuid-Hollander wel Europees kampioen op de 5.000 meter.