Antoinette de Jong was donderdag zeer emotioneel na het veroveren van de wereldtitel op de 3.000 meter in Heerenveen. De 25-jarige Friezin was voor het eerst in haar carrière de beste op de op een na langste afstand.

"Hier droomde ik echt al jaren van. Het lukte tot dusver elke keer net niet en vandaag net wel. Echt ongelooflijk. Hier heb ik en heel de ploeg hard voor gewerkt", zei De Jong, die na de laatste rit haar zus Michelle in de armen viel, met betraande ogen tegen de NOS.

De Jong klokte 3.58,47 en zag daarna onder anderen de Tsjechische Martina Sáblíková (tweede) en Irene Schouten (derde) zich stukbijten op haar tijd. Sáblíková slechts een tiende van een seconde langzamer dan De Jong.

"Ik had niet verwacht dat mijn tijd genoeg zou zijn voor het goud. Het was best een moeilijke race. Ik rijd in mijn laatste ronde nooit 32,9 maar dit keer wel. Daarom had ik er niet veel vertrouwen in dat ik de rest zou voorblijven", aldus De Jong.

"Ik voelde me goed van tevoren. Ik had mezelf voorgenomen om gewoon te rijden en helemaal leeg te zijn op de streep. Ik wilde alles of niets proberen en dan zou ik wel kijken of ze er nog onderdoor zouden gaan. Je moet lef hebben en dat werd beloond."

De Jong werd al twee keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging, maar ze won tot donderdag nog geen goud op een individuele afstand. De afgelopen jaren was ze er vooral op de 3 kilometer wel een aantal keren dichtbij: één keer zilver (2019) en twee keer brons (2016 en 2017).