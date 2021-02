Antoinette de Jong was donderdag emotioneel na haar gouden medaille op de 3 kilometer bij de WK afstanden in Heerenveen. De 25-jarige schaatsster veroverde eindelijk de eerste individuele wereldtitel uit haar carrière.

Twee dagen voor haar belangrijkste race van het seizoen kreeg De Jong ongevraagd een melding op haar telefoon. Op het scherm zag ze een foto van zichzelf vlak na de 3 kilometer bij de WK afstanden van 2019 in Inzell, waar ze slechts een halve seconde tekortkwam op de winnende tijd van Martina Sáblíková.

"De teleurstelling was toen echt van mijn gezicht af te scheppen", aldus De Jong, die de confronterende foto bewust nooit heeft verwijderd. "Omdat ik het belangrijk vind om af en toe een reminder te krijgen van wat er in het verleden fout ging en wat ik heb gedaan om het te verbeteren. Toen ik de foto dinsdag zag, dacht ik meteen: dit is een nieuw jaar en een nieuwe ik."

De Friezin vertelde het verhaal met een grote glimlach, omdat donderdag in Thialf eindelijk wél alles op zijn plek viel. Ook nu was Sáblíková haar grootste concurrent , maar de 33-jarige Tsjechische strandde deze keer op 0,10 seconden van haar zevende wereldtitel op de 3.000 meter: 3.58,47 om 3.58,57.

"Ik heb vandaag tijdens de rit van Sáblíková best vaak teruggedacht aan 2019", zei De Jong met een lach. "Ik dacht tijdens haar slotrit: ze zal toch niet wéér net onder mijn tijd duiken. Ik durfde bijna niet te kijken en het heeft me tien jaar van mijn leven gekost, maar deze keer lukte het haar gelukkig niet."

Antoinette de Jong facetimet haar ouders direct na de wedstrijd. Antoinette de Jong facetimet haar ouders direct na de wedstrijd. Foto: ANP

'Ik dacht nog: niet huilen'

Nederlands kampioene Irene Schouten (derde) en baanrecordhoudster Natalia Voronina uit Rusland (zevende) kwamen in de slotrit ook niet aan de tijd van De Jong, waardoor ze eindelijk kon juichen.

"Dat was heel emotioneel", aldus De Jong. "Ik dacht nog: niet huilen. Maar dat was niet tegen te houden. Ik wil deze titel al zó lang en altijd was het net niet. En nu is het nét wel. Al die jaren van hard werken zijn beloond, echt een ontzettend bijzonder moment. Ik heb alle frustratie van de afgelopen jaren om weten te zetten in positieve energie."

"Die frustraties maakten me de afgelopen jaren soms heel verdrietig. Ik wilde zó graag, waardoor ik mezelf op de verkeerde manier kapotreed. Ik was alleen maar tegen mezelf aan het vechten. Vandaag heb ik niet nagedacht over rondetijden en mijn tegenstanders, maar op gevoel mijn eigen race gereden. En dan werkt het wel."

De Jong vierde haar titel direct na de wedstrijd met haar zus Michelle de Jong, die reserve is voor de 500 meter en daarom ook in de schaatsbubbel zit. "Het was heel fijn dat Michelle er was, zeker nu mijn ouders en vriend er niet konden zijn door de coronaregels", zei Antoinette de Jong. "Gelukkig kon ik snel facetimen met mijn ouders. Ha, ik denk dat mijn moeder wel blij was dat ze thuis op de bank zat te huilen en niet in het stadion."