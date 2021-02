Antoinette de Jong is donderdag bij de WK afstanden in Heerenveen voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de 3 kilometer geworden. De 25-jarige schaatsster bleef titelverdedigster en zesvoudig kampioene Martina Sáblíková een tiende voor. Het brons was voor Irene Schouten.

De Jong reed in de achtste van tien ritten een gedurfde race met een snel begin en klokte met 3.58,47 een scherpe tijd in Thialf. Sáblíková kwam een rit later door een vlakke 3 kilometer heel dicht in de buurt, maar kwam net tekort voor haar zevende titel: 3.58,57.

Schouten beet zich in de slotrit ook stuk op de tijd van De Jong. De Nederlands kampioene op deze afstand staat door een tijd van 3.59,75 wel voor het eerst op het WK-podium van de 3 kilometer.

Joy Beune, de derde Nederlandse, eindigde bij haar eerste deelname aan de 3 kilometer bij de WK als zesde in 4.02,21.

De pas twintigjarige Noorse Ragne Wiklund werd verrassend vierde in 4.00,49. De Russische Natalia Voronina, die een kleine twee weken geleden bij de laatste wereldbeker in Heerenveen een baanrecord reed op de 3 kilometer (3.56,85), stelde teleur met de zevende plaats (4.02,85).

Martina Sáblíková greep net naast de zeventiende gouden medaille uit haar carrière op de WK afstanden. Foto: Pro Shots

Eindelijk individuele titel voor De Jong

De Jong werd al twee keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging, maar ze won nog geen gouden medaille op een individuele afstand. De afgelopen jaren was ze er vooral op de 3 kilometer wel een aantal keren dichtbij: één keer zilver (2019) en twee keer brons (2016 en 2017).

De Friezin is de derde Nederlandse wereldkampioene op de 3.000 meter, na Renate Groenewold (2009) en Ireen Wüst (2011, 2013 en 2017).

Wüst richt zich in de laatste twee seizoenen van haar loopbaan vooral op de 1.500 meter en plaatste zich eind december niet voor de 3 kilometer. Datzelfde geldt voor Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene op deze afstand die vorig jaar WK-zilver pakte