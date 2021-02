Patrick Roest wil donderdag in Thialf eindelijk zijn eerste wereldtitel pakken op de 5 kilometer, de afstand waarop hij al twee jaar bijna onverslaanbaar is. Ook achtvoudig kampioen Sven Kramer kan alleen maar hopen op een mindere dag van de topfavoriet.

Bijna een jaar later weet Roest nog steeds niet wat er precies misging in de Utah Olympic Oval. En eigenlijk maakt het hem ook niet zoveel uit. "Het was echt een WK om snel te vergeten", zegt de schaatser van Jumbo-Visma.

De 25-jarige Lekkerkerker reed dit en vorig seizoen samen veertien officiële 5 kilometers. Dertien keer won hij, vaak met groot verschil, maar juist bij de WK afstanden in Salt Lake City lukte het niet. Hij klokte slechts de vierde tijd en werd na afloop ook nog gediskwalificeerd.

Een jaar eerder was Roest in Inzell op de 5.000 meter al verslagen door de ontketende Noor Sverre Lunde Pedersen, waardoor de succesvolste schaatser van de afgelopen drie jaar nog steeds wacht op zijn eerste gouden medaille bij de mondiale afstandskampioenschappen.

Patrick Roest baalt ontzettend na zijn mislukte 5 kilometer bij de WK afstanden van 2020. Patrick Roest baalt ontzettend na zijn mislukte 5 kilometer bij de WK afstanden van 2020. Foto: Pro Shots

Roest: 'Gevoel dat vorig jaar een incident was'

Roest is te bescheiden om vooraf hardop uit te spreken dat hij donderdag wél gaat winnen. "Maar natuurlijk wíl ik wel op de hoogste trede van het podium staan", zegt hij. "De 5 kilometer is echt mijn belangrijkste afstand. Het is zonde dat ik nog nooit de wereldtitel heb gepakt. Ik ben er daarom op gebrand om het dit jaar wél te doen."

Roest maakte deze winter in de aanloop naar de WK zo mogelijk nog meer indruk dan vorig seizoen. Hij brak twee keer het baanrecord in Thialf en kwam bij de World Cups van vorige maand twee keer uit op een tijd in de 6.05 minuten. Daarmee zat hij minder dan vier seconden boven het wereldrecord van Ted-Jan Bloemen (6.01,86), dat op hoogte is gereden in Salt Lake City.

"Ik ben blij dat ik in de wereldbeker heb laten zien dat mijn niveau net zo hoog is als aan het begin van dit seizoen, en eigenlijk nog hoger", aldus Roest. "Dat geeft met het gevoel dat het nu wel goed zit voor de WK. En dat vorig jaar echt een incident was."

Sven Kramer (links) op het WK-podium van vorig jaar. Winnaar Ted-Jan Bloemen (midden) en de nummer drie Graeme Fish doen dit jaar niet mee aan de 5 kilometer bij de WK. Sven Kramer (links) op het WK-podium van vorig jaar. Winnaar Ted-Jan Bloemen (midden) en de nummer drie Graeme Fish doen dit jaar niet mee aan de 5 kilometer bij de WK. Foto: Pro Shots

Kramer: 'Patrick moet zwak moment hebben'

Als de drievoudig wereldkampioen allround ook donderdag zijn topniveau laat zien, is er voor de concurrentie waarschijnlijk weinig aan te doen. Ook niet voor Kramer, de man die van 2007 tot 2018 amper een 5 kilometer verloor en vorig seizoen bij de WK nog tweede werd, op slechts een halve seconde van Bloemen. "Om te winnen moet Patrick een zwak moment hebben en ik een heel goede dag", zegt de 34-jarige Fries.

Kramer heeft met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking "een aantal nieuwe dingen geprobeerd" in zijn voorbereiding. "Ik heb wat harder getraind rond de wereldbeker van twee weken geleden. Verder wil ik er niet te veel details over prijsgeven, maar het is een gok. En ik hoop dat die goed gaat uitpakken."

De ploeggenoot van Roest eindigde bij de twee wereldbekers met tijden in de 6.11 minuten een keer als tweede en een keer als vierde. "In andere jaren was zo'n tijd genoeg om te winnen, of in ieder geval om op het podium te eindigen. Maar de prestatiedichtheid op de 5 kilometer is nu heel hoog, en dat is ook wel weer een uitdaging."

Kramer houdt het geloof dat hij Roest kan verslaan, is het niet donderdag dan wel volgend jaar in Peking. "Anders zou ik niet meer schaatsen. Ik weet dat het beter moet en natuurlijk is het soms even slikken, maar ik heb nog twaalf maanden om die stap te maken."