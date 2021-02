Schaatsbond KNSB dient woensdag een plan voor een NK marathon op natuurijs in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat bevestigt een woordvoerder van de bond in gesprek met NU.nl na berichtgeving van persbureau ANP.

"Afgelopen weekend is er een hoop enthousiasme voor marathonwedstrijden op natuurijs op gang gekomen en dat hebben we omarmd. We kijken hoe dat veilig en coronaproof kan", aldus de zegsman van de KNSB. Of er al een mogelijke locatie voor het NK is aangemerkt, wil hij niet zeggen. Er is in elk geval geen publiek welkom.

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich maandag positief uit over wedstrijden op natuurijs voor topschaatsers, mits dat veilig kan. Hij verwees daarbij naar het 'Thialf-regime', waarmee hij doelde op de bubbel van langebaanschaatsers in de afgelopen weken rondom wedstrijden in Heerenveen.

De woordvoerder van de schaatsbond bevestigt dat de topschaatsers voor een mogelijke marathonwedstrijd op natuurijs in een bubbel zullen verblijven. "Wat we in Thialf hebben geleerd, nemen we mee bij het schrijven van het plan van aanpak."

'Als een gek bezig geweest om plan te schrijven'

"We zijn als een gek bezig geweest om dat plan te schrijven", vervolgt de woordvoerder. "Daarmee moet je niet wachten tot na het weekend. De bal ligt bij ons." Of er komend weekend al een marathonwedstrijd op natuurijs verreden kan worden, wil hij niet zeggen. "Dat is mede afhankelijk van het ministerie."

Voor de organisatie van de marathonwedstrijd is wel enige haast geboden, want het KNMI verwacht dat de temperaturen begin volgende week boven het vriespunt uitkomen en het ijs zal smelten. Het weerinstituut schat dat het ijs in Nederland komend weekend zo'n 15 centimeter dik zal zijn.

Het laatste NK op Nederlands natuurijs was begin januari 2013 op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen toen de titel.