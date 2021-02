Jutta Leerdam heeft nog steeds wat last van de voetkneuzing die ze een kleine twee weken geleden opliep, maar de 22-jarige schaatsster mikt deze week bij de WK afstanden in Heerenveen gewoon op titelprolongatie op de 1.000 meter.

Het liefst had Leerdam haar blessure geheimgehouden voor de buitenwereld, maar in de schaatsbubbel in Thialf viel het al snel op dat de Westlandse niet helemaal lekker liep na een ongelukje in haar hotel, waarbij ze een kratje niet zag en daar per ongeluk instapte.

"Wat mij betreft hoeft het niet het belangrijkste onderwerp te zijn. Maar het hoort erbij", zei Leerdam dinsdag bij een digitaal persmoment. "Het is jammer dat het ongelukje gebeurd is, maar ik kan er nu niks meer aan veranderen. Ik wil vooral niet dat het in mijn hoofd gaat zitten. Ik focus volledig op wat ik moet doen en dat is hard schaatsen bij de WK. En dan zien we achteraf wel of die voet van invloed is geweest."

Volgens de rijdster van Team Worldstream gaat het de afgelopen dagen al "een stuk beter". "Na een krachttraining heb ik soms nog wel wat meer pijn en het is vooral het vocht in mijn voet dat een probleem is, want daardoor zit de schoen van mijn schaats anders."

"Tijdens het schaatsen probeer ik er zo min mogelijk op te letten en samen met de fysio doe ik er alles aan om die voet zoveel mogelijk te ontlasten. In hoeverre het me beperkt, zal ik waarschijnlijk pas echt weten als ik op topsnelheid rijd tijdens de wedstrijd."

Leerdam schaatst vrijdag de 500 meter in Thialf en een dag later 'haar' 1.000 meter. De kortste afstand schrappen was nooit een optie. "Het is sowieso een goede warming-up voor de 1.000 meter, maar de 500 meter gaat dit seizoen ook veel beter. Dus ook op die afstand wil ik veel uit mezelf halen."

Jutta Leerdam brak een jaar geleden definitief door met goud op de 1.000 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City. Foto: Pro Shots

'Achteraf goed dat ik wereldbeker moest missen'

Leerdam werd dit seizoen al Nederlands en Europees kampioene sprint en Nederlands kampioene op de 1.000 meter. Bij de eerste wereldbeker, half januari in Heerenveen, merkte ze dat al die wedstrijden hun tol hadden geëist en werd ze 'slechts' vierde op de 1.000 meter. "Het ging dat weekend niet helemaal lekker, ik moest even wat gas terugnemen."

Het kwam de sprintster daarom niet eens slecht uit dat ze zich door haar voetblessure moest afmelden voor de tweede en laatste World Cup. "Achteraf is het heel goed voor me geweest dat ik dat weekend niet kon rijden en fris aan de WK kan beginnen, dat merk ik nu in de trainingen. Te veel is niet goed, daar leer ik ook weer van."

Door al haar successen zou je bijna vergeten dat Leerdam pas bezig is aan haar derde winter tussen de profs en ze iets minder dan een jaar geleden met haar - toen verrassende - wereldtitel op de 1.000 meter in Salt Lake City haar eerste zege op mondiaal niveau boekte.

"Ik heb eigenlijk een hele stap overgeslagen, want ik had zelfs nog nooit op het podium gestaan op een WK", aldus Leerdam. "Soms denk ik wel dat ik niet moet vergeten dat ik nog heel jong ben en dat het allemaal heel snel is gegaan, maar eigenlijk heb er geen tijd voor om dat goed te beseffen. Want er komt alweer een nieuwe WK aan en daar wil ik weer heel goed presteren."

De WK afstanden begint donderdag met de 3 kilometer voor vrouwen (14.50 uur) en de 5 kilometer voor mannen (16.01 uur). Het toernooi in Heerenveen, de laatste wedstrijd van het langebaanseizoen, duurt tot en met zondag.