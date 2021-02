Sven Kramer wil meedoen aan het Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs als die wedstrijd volgende week georganiseerd kan en mag worden.

"Ik roep het nu vooral vanuit enthousiasme, maar als het NK gereden wordt, ga ik serieus overwegen om mee te doen", zei de 34-jarige Kramer dinsdag op een persmoment in de aanloop naar de WK afstanden, het langebaantoernooi dat donderdag begint in Heerenveen.

De Fries komt donderdag in actie op de 5 kilometer en vrijdag op de ploegenachtervolging. Daarna is zijn seizoen voorbij en heeft hij alle tijd voor een marathon. "Mijn focus ligt nu nog volledig op de WK, dat is mijn corebusiness. Maar ik zou het heel leuk vinden om het NK op natuurijs te rijden."

Schaatsbond KNSB is momenteel samen met de veiligheidsregio's druk bezig om te onderzoeken of het mogelijk is om wedstrijden op natuurijs te organiseren. Demissionair premier Mark Rutte vertelde maandag op een persconferentie dat het kabinet daar mogelijk toch toestemming voor wil geven. "Waar we naar kijken, is of een groep van 120 topschaatsers op natuurijs uit de voeten kan volgens het 'Thialf-regime'", zei Rutte.

Kramer is blij dat er serieus naar die optie gekeken wordt. "Het zou voor de hele schaatssport goed zijn als deze kans benut wordt en dit door kan gaan, al is het maar voor één of twee wedstrijden. Marathonschaatsers wachten hier al jaren op. Ik vind het 't belangrijkste dát er geschaatst gaat worden, niet of ik zelf mee kan doen."

'Meerdere wegen leiden naar Rome'

Kramer is veelvoudig olympisch kampioen en wereldkampioen op de langebaan, maar hij heeft nog nooit een marathon op natuurijs gereden. Het is nog even de vraag of hij een startbewijs kan krijgen voor het NK, aangezien het aantal deelnemers zoveel mogelijk beperkt zal worden. De zeventig marathonschaatsers uit de topdivisie mogen sowieso schaatsen.

"Wij hebben als Jumbo-Visma een eigen marathonploeg, op die manier mogen we acht rijders inschrijven en daar zou ik er een van kunnen zijn", aldus Kramer. "En als langebaanschaatsers kunnen we dispensatie aanvragen, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden."

Het is nog niet duidelijk waar een eventueel NK marathon op natuurijs zal worden georganiseerd. De KNSB is in gesprek met meerdere potentiële organisatoren. De provincie Overijssel lijkt voorlopig favoriet.

Het laatste NK op Nederlands natuurijs was begin januari 2013 op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen toen de titel.