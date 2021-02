Ted-Jan Bloemen verdedigt donderdag zijn titel niet op de 5.000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De 34-jarige Canadees heeft besloten niet van start te gaan op de een-na-langste afstand, zegt hij dinsdag tegen de NOS.

"Het lijkt erop dat het weinige trainen voor de lange afstanden toch lastiger is dan voor de korte afstanden. Dat zie je bij iedereen van ons team. Zoals het er nu voor staat en als je ziet hoe de wereldbekers gaan, dan moet er wel iets geks gebeuren wil ik op de 5 kilometer het podium halen", aldus Bloemen.

Bloemen, die in Nederland geboren is, geeft de voorkeur aan de ploegenachtervolging op vrijdag. Hij wil niet het risico nemen dat hij te vermoeid aan de start staat bij het onderdeel waarop Canada een goede kans op een medaille maakt.

"De ploegenachtervolgingen gingen dit jaar heel goed, dus daar kies ik nu voor. We hebben nog geen grote titel gewonnen op de ploegenachtervolging met deze mannen. En dit is een kans. Die moeten we proberen te pakken."

Bloemen kwam eind vorige maand bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen twee keer in actie op de 5.000 meter, maar hij stelde beide keren teleur. Op 22 januari werd hij twaalfde en een week later eindigde hij als veertiende. Op de ploegenachtervolging daarentegen behaalde hij een tweede en een derde plaats.

De routinier werd vorig jaar voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen op de 5.000 meter. Hij troefde toen Sven Kramer (tweede) en zijn landgenoot Graeme Fish (derde) af. De 5.000 meter is donderdag na de 3.000 meter voor vrouwen de tweede afstand op de WK.