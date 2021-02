Er komt dit jaar hoe dan ook geen Elfstedentocht. Dat heeft voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden dinsdag laten weten.

In november liet de vereniging al weten dat er geen Elfstedentocht georganiseerd zou worden zolang de anderhalvemetermaatregelen van kracht zijn. Door het strenge winterweer van de laatste dagen werd de roep om een eventuele 'tocht der tochten' toch weer actueel.

Demissionair premier Mark Rutte zei maandag dat een Elfstedentocht met publiek sowieso uitgesloten was. Het zou wel een optie zijn om 120 topschaatsers de wedstrijd te laten rijden, als er een coronabubbel gecreëerd kon worden.

In Friesland is het winterweer overigens minder streng dan in de meeste andere provincies van Nederland. Volgens de weersvoorspellingen gaat het dinsdag in Leeuwarden slechts licht vriezen.

Er ligt momenteel nog nauwelijks ijs in Friesland, zoals hierboven op de foto van maandag van de Bonkevaart in Leeuwrden te zien is. Op de Bonkevaart finisht de Elfstedentocht traditiegetrouw. De komende dagen zal de temperatuur naar verwachting nog wel wat dalen.

In 1997 werd de vijftiende en vooralsnog laatste editie van de Elfstedentocht georganiseerd. Vanwege de opwarming van de aarde vrezen wetenschappers dat de roemruchte schaatstocht in de toekomst maar sporadisch gehouden kan worden.