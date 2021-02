Er komt dit jaar hoe dan ook geen Elfstedentocht, zo heeft voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden dinsdag laten weten.

"Het is 100 procent zeker dat er geen tocht komt, daar is geen twijfel over mogelijk", zegt Wieling tegen persbureau ANP.

In november liet de vereniging al weten dat er geen Elfstedentocht georganiseerd zou worden zolang de anderhalvemetermaatregelen van kracht zijn. Door het strenge winterweer van de laatste dagen werd de roep om een eventuele 'Tocht der Tochten' toch weer actueel.

"Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om toertochten toe te staan gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wil doen", aldus Wieling.

"Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt, denk ik, ieder redelijk weldenkend mens."

Elfstedentocht-voorzitter Wiebe Wieling (links) met Reinier Paping, die de tocht in 1963 won. Elfstedentocht-voorzitter Wiebe Wieling (links) met Reinier Paping, die de tocht in 1963 won. Foto: ANP

Rutte opperde tocht met 120 topschaatsers

Demissionair premier Mark Rutte zei maandag dat een Elfstedentocht met publiek sowieso uitgesloten was. Het zou wel een optie zijn om 120 topschaatsers de wedstrijd te laten rijden, als er een 'bubbel' gecreëerd kon worden.

Die variant ziet de Vereniging De Friesche Elf Steden absoluut niet zitten. "Zo'n alternatieve versie is geen Elfstedentocht. Aan dat standpunt is bij ons niks veranderd", zegt Wieling.

In Friesland is het winterweer overigens minder streng dan in de meeste andere provincies van Nederland. Volgens de weersvoorspellingen gaat het dinsdag in Leeuwarden slechts licht vriezen.

Er ligt momenteel nog nauwelijks ijs in Friesland, zoals hierboven op de foto van maandag van de Bonkevaart in Leeuwarden te zien is. Op de Bonkevaart finisht de Elfstedentocht traditiegetrouw. De komende dagen zal de temperatuur naar verwachting nog wel wat dalen.

Een dun bruin laagje ijs op de Murk, de rivier tussen Oudkerk en Leeuwarden. Een dun bruin laagje ijs op de Murk, de rivier tussen Oudkerk en Leeuwarden. Foto: ANP

Wieling: 'In Friesland geen sprake van elfstedenkoorts'

Wieling: "Als we hier in Friesland naar het ijs kijken, zien we twee dingen: op de grote meren ligt er nog niks, nul."

"Op veel kleinere vaarten en ook op de Bonkevaart in Leeuwarden is het één vieze troep, een bruin-grijze pap die bevroren is. Er moet dus heel wat gebeuren. Het heeft vannacht ook maar 2 graden gevroren in Friesland. Nee, van elfstedenkoorts is dus nog geen sprake. Niet hier."

Wieling vindt het wel "geweldig" dat er de laatste dagen in de rest van het land veel aandacht voor een mogelijke Elfstedentocht was. "We willen allemaal weleens iets anders dan elke dag met dat virus geconfronteerd worden. Het is heerlijk om nu sneeuw en ijs te zien. Laten we daar maar van genieten."

In 1997 werd de vijftiende en vooralsnog laatste editie van de Elfstedentocht georganiseerd. Vanwege de opwarming van de aarde vrezen wetenschappers dat de roemruchte schaatstocht in de toekomst maar sporadisch gehouden kan worden.