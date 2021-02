Demissionair premier Mark Rutte heeft zich maandag positief uitgesproken over het organiseren van wedstrijden op natuurijs voor topschaatsers, mits dat veilig kan. Toertochten zijn vanwege de huidige coronamaatregelen hoe dan ook uitgesloten.

"Grote tochten en wedstrijden organiseren gaat helaas niet", zei Rutte maandag op een persconferentie. "Waar we wel naar kijken, is of een groep van 120 topschaatsers op natuurijs uit de voeten kan volgens het 'Thialf-regime'."

"Het zou mooi zijn als er iets mogelijk is. Daar is goed overleg met de KNSB voor nodig en het moet ook echt kunnen voor de veiligheidsregio's. We overleggen daar de komende dagen over en beslissen dan of er iets mogelijk is."

Met het 'Thialf-regime' doelt Rutte op de wedstrijden in het langebaanschaatsen die deze winter in Heerenveen zijn gehouden, zoals komend weekend de WK afstanden. De KNSB laat daarmee al zien wedstrijden met behulp van een zogenoemde bubbel te kunnen organiseren.

Recreatief schaatsen op natuurijs is nu wel toegestaan, mits dat gebeurt met inachtneming van de coronaregels. Een wedstrijd op natuurijs, zoals het in 2013 voor het laatst in Nederland verreden Nederlands kampioenschap, geldt als een evenement en mag daardoor in principe niet plaatsvinden.

Eerder op de dag werd al bekend dat minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met de KNSB in gesprek is over het toestaan van wedstrijden op natuurijs. Het kabinet wilde daar eerder nog geen groen licht voor geven, maar door een lobby in de afgelopen dagen lijkt er toch iets mogelijk.

180 Rutte: 'Misschien kunnen topschaatsers Elfstedentocht rijden'

Rutte zet deur op kier voor Elfstedentocht in afgeslankte vorm

Rutte liet zich op zijn persconferentie ook uit over de Elfstedentocht, die in 1997 voor het laatst werd gehouden. Vanwege het winterweer, dat voorlopig lijkt aan te houden, hebben schaatsliefhebbers nu al de hoop dat de 'Tocht der Tochten' dit jaar gehouden kan worden.

Voorlopig is dat niet realistisch. Naast de onzekerheid over de dikte van het ijs gaf de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vorig jaar november al aan dat er dit jaar door de coronapandemie sowieso geen Elfstedentocht gehouden kan worden. Voorzitter Wiebe Wieling week de afgelopen weken niet van zijn standpunt af.

"Een Elfstedentocht is nog weken van ons weg. Voordat je daar aan toe bent, moet het heel lang blijven vriezen. Bovendien gaan wij daar niet alleen over", zei Rutte, die daarmee op het standpunt van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden wees.

"Er kunnen sowieso niet één miljoen mensen langs de kant staan en een toertocht met heel veel mensen is ook uitgesloten. Wat wel zou kunnen, is 120 topschaatsers de tocht laten rijden met een cameradrone zodat we het allemaal thuis kunnen volgen. Maar het is nog ver weg."