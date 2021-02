Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) gaat met schaatsbond KNSB in gesprek over het mogelijk alsnog toestaan van wedstrijden op natuurijs. Vanwege de coronamaatregelen is het nu verboden om schaatswedstrijden te organiseren.

Recreatief schaatsen op natuurijs is nu wel toegestaan, mits dat gebeurt met inachtneming van de coronaregels. Een wedstrijd op natuurijs, zoals het in 2013 voor het laatst in Nederland verreden Nederlands kampioenschap, geldt als een evenement en mag daardoor niet plaatsvinden.

Minister Van Ark gaat nu met de KNSB praten over een uitzondering, zoals die nu al geldt voor het langebaanschaatsen en het shorttrack. Deze week wordt in Thialf bijvoorbeeld de WK afstanden gehouden.

"Voorwaarde is dat de schaatswedstrijden op natuurijs aan dezelfde eisen voldoen als andere topsportwedstrijden die nu zijn toegestaan", zegt een woordvoerder van de minister tegen NU.nl. Er moet dan een bubbel gecreëerd worden voor de absolute top van het marathonschaatsen en de schaatsers moeten geregeld getest worden.

De KNSB liet zondag al weten een coronaproof wedstrijd te kunnen organiseren op een locatie zonder publiek. Bovendien hebben de ploegen van de marathonschaatsers de KNSB en de politiek maandag in een open brief gevraagd actie te ondernemen.

Christijn Groeneveld was in 2013 de voorlopig laatste NK-winnaar op natuurijs in Nederland. Christijn Groeneveld was in 2013 de voorlopig laatste NK-winnaar op natuurijs in Nederland. Foto: ANP

Elfstedentocht is geen onderwerp van gesprek

Opvallend is dat in het gesprek over het mogelijke toestaan van wedstrijden niet wordt gesproken over een eventuele Elfstedentocht, die in 1997 voor het laatst werd verreden. Volgens de woordvoerder van de minister is dat niet aan de orde, omdat de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden zegt dat een nieuwe tocht vanwege de pandemie niet georganiseerd zal worden.

Voorzitter Wiebe Wieling zei in januari al dat een Elfstedentocht in afgeslankte vorm geen optie is. "Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld", aldus Wieling, die zondag zei dat die stelling ondanks de strenge vorst niet is veranderd.

Meteoroloog Leon Saris van Weerplaza vertelde maandag aan NU.nl dat er "echt een goede kans is" op elfstedentochtijs als strenge de vorst na het weekend aanhoudt.