De KNSB is maandag in een open brief door de marathonploegen opgeroepen actie te ondernemen zodat er de komende tijd toch wedstrijden gehouden kunnen worden op natuurijs. Vanwege de coronamaatregelen zijn die nu niet toegestaan.

"Er is natuurijs op komst. En iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt. Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat. Want anders is het weg", staat in de brief, die ondertekend is door alle mannenploegen.

Maandag benadrukte de KNSB nog maar eens dat wedstrijden en toertochten op natuurijs verboden zijn, omdat die te boek staan als evenementen. De marathonploegen hopen dat er door de bijzondere omstandigheden een uitzondering komt. De laatste keer dat het ijs in Nederland dik genoeg was voor een NK op natuurijs, was in 2013 op het Veluwemeer.

"Olympische Spelen en WK's vinden we mooi en belangrijk, maar die zijn er iedere twee of vier jaar, voor een handjevol sporters. Baanmarathons zijn leuk, buitenlands natuurijs is mooi, maar de huidige marathonrijders trainen nu al meer dan acht jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden."

"Nu komt dat ijs wel, en dan mogen we niet. Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig coronaproof te organiseren zijn."

Christijn Groeneveld was in 2013 de laatste NK-winnaar op natuurijs in Nederland. Christijn Groeneveld was in 2013 de laatste NK-winnaar op natuurijs in Nederland. Foto: Pro Shots

'Jullie hebben hier goede ervaringen mee'

Het langebaanschaatsen, met komend weekend de WK afstanden in Thialf, en ook het shorttrack hebben wel een uitzonderingspositie. De marathonschaatsers schrijven in de brief dat het ook voor hen mogelijk moet zijn een 'bubbel' te creëren.

"Met een passende locatie, een hotel als standplaats en sneltesten moeten er wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Jullie hebben daar inmiddels goede ervaringen mee, wij hebben ook ideeën en willen graag meedenken. Gezien de weersvoorspellingen zou zelfs een meerdaagse tot de mogelijkheden behoren."

De verwachting is dat het deze week flink gaat vriezen in Nederland, met bijna 15 graden vorst. De laatste keer dat het zo koud was en er grote tochten en wedstrijden op natuurijs georganiseerd werden was begin 2012.

Klik hier voor de volledige brief van de marathonschaatsers.