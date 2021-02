Femke Kok (20) is na een unieke reeks van vier wereldbekerzeges op rij de favoriet om deze week in Thialf als eerste Nederlandse schaatsster wereldkampioen op de 500 meter te worden. "Er zijn niet veel sporters met meer talent dan zij."

Bij Team Reggeborgh is het traditie dat een zege 's avonds gevierd wordt met de hele ploeg. Er is een toost en de winnaar hoort een speech te geven, maar in een winter waarin ze al negen keer op de hoogste trede van het podium stond, vroeg Kok recent één keer om respijt.

"Femke was wat vermoeid en dus nam Kjeld Nuis het voor haar over", zegt Desly Hill, een van de coaches van Team Reggeborgh. "Hij deed haar ontzettend goed na en zei de dingen die zij ook zou zeggen. Het zorgde voor een erg leuke avond, maar het geeft vooral aan dat haar teamgenoten en coaches weglopen met Femke."

Kok omschreef zichzelf vorig seizoen na haar doorbraak bij de NK afstanden (brons op de 500 meter) al als "heel nuchter, net als mijn ouders. Ik hoop dat ik dat blijf, want ik ben er niet zo van om te koop te lopen met wat ik allemaal bereik. Ik zal nooit van mezelf zeggen dat ik supergoed ben."

Hill noemt het lachend de onschuld van haar jonge pupil. "Ze is niet gecompliceerd en dat maakt het echt een genot om met haar te werken. Femke luistert goed, is intelligent, altijd respectvol, bescheiden en heel sociaal."

"Maar wat haar zo'n goede schaatsster maakt, is dat ze op het ijs verandert in een racemachine", vervolgt Hill. "Ze heeft een killersinstinct dat ze aan en uit kan zetten wanneer ze maar wil."

Recordhouder Oenema blij met successen Kok

Het eerste appje dat Hill kreeg toen Kok dit seizoen begon met haar eerste Nederlandse titel, kwam van Thijsje Oenema. "Eindelijk weer een vrouw die hard schaatst op de 500 meter. Het heeft zo lang geduurd", schreef de oud-schaatsster, die met een tijd van 37,06 al meer dan acht jaar de Nederlands recordhouder is op de kortste afstand.

"Ik vind het heel mooi dat de Nederlandse vrouwen het zo goed doen op de 500 meter", zegt Oenema over de telefoon. "Het is zo'n mooie afstand en nu krijgt het eindelijk de aandacht die het verdient."

Nederland won sinds de eerste WK afstanden in 1996 92 van de 238 wereldtitels, maar op de 500 meter voor vrouwen staat de teller nog op nul. Oenema (brons in 2012) vormt samen met Marianne Timmer (brons in 1999) en Annette Gerritsen (brons in 2008) het zeer selecte gezelschap van Nederlandse schaatssters met een WK-medaille op de kortste afstand. Bij zestien Olympische Spelen was er zelfs maar één keer een podiumplaats (brons voor Margot Boer in 2014).

"We zijn van nature meer een allroundland", aldus Oenema. "Toen ik jong was, reed ik al goede 500 meters, maar was ik minder op de 1.000, 1.500 en 3.000 meter. Daarom heb ik ook nooit in Jong Oranje gezeten, er werd weinig geselecteerd op exceptioneel goed zijn op de 500 meter."

Inmiddels verliest het allrounden steeds meer waarde en ligt zelfs in Nederland de focus op de Spelen, en dus op de individuele afstanden. Bij de mannen zorgde dat in 2014 al voor de eerste Nederlandse olympisch kampioen op de 500 meter (Michel Mulder) en drie jaar later voor de eerste wereldkampioen (Jan Smeekens).

Mulder stopte na vorig seizoen en is nu een van de coaches van Kok. "Michel straalde echt toen bekend werd dat Femke naar ons team zou komen. Het leek hem zo leuk om te werken met een schaatsster die als eerste Nederlandse vrouw de 500 meter kan winnen", aldus Hill.

"We geloven allemaal dat Femke de potentie heeft om olympisch kampioen te worden. Ik heb tien wereldkampioenen en meerdere olympisch kampioenen getraind, maar ik heb niet veel sporters gezien die getalenteerder zijn dan Femke."

'Mooi als mijn record een keer gebroken wordt'

Kok won dit seizoen al een rugzak vol medailles, maar het indrukwekkendst is misschien wel haar stabiliteit. De tweevoudig wereldkampioene bij de junioren reed in haar eerste seizoen als prof tot nu toe zeventien 500 meters en zestien keer noteerde ze een 37'er.

Bij haar twee beste races klokte Kok 37,08 en bleef ze slechts twee honderdsten verwijderd van het belegen nationale record van Oenema.

"Ik zou het heel mooi vinden als dat record een keer gebroken wordt", aldus Oenema. "En het zou prachtig zijn voor Kok én het Nederlandse schaatsen als ze vrijdag met die toptijd de eerste Nederlandse wereldkampioene wordt op de 500 meter."