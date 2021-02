Het schaatsseizoen werd van donderdag tot en met zondag afgesloten met het belangrijkste toernooi van de winter: de WK afstanden. Een overzicht van alle in Heerenveen.

Uitslagen

Donderdag 11 februari

3.000 meter vrouwen

1. Antoinette de Jong - 3.58,47

2. Martina Sáblíková (Tsj) - 3.58,57

3. Irene Schouten - 3.59,75

4. Ragne Wiklund (Noo) - 4.00,49

5. Isabelle Weidemann (Can) - 4.00,96

6. Joy Beune - 4.02,21

5.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 6.08,39

2. Patrick Roest - 6.10,05

3. Sergey Trofimov (Rus) - 6.13,02

4. Danila Semerikov (Rus) - 6.16,029

5. Jorrit Bergsma - 6.16,92

19. Sven Kramer - 6.35,52

Vrijdag 12 februari

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Nederland (Wüst, Schouten en De Jong) - 2.55,79

2. Canada - 2.55,97

3. Rusland - 2.59,35

Ploegenachtervolging mannen

1. Nederland (Roest, Bosker en Snellink) - 3.41,42

2. Canada - 3.41,71

3. Rusland - 3.42,66

500 meter vrouwen

1. Angelina Golikova (Rus) - 37,14

2. Femke Kok - 37,28

3. Olga Fatkulina (Rus) - 37,45

4. Jutta Leerdam - 37,61

5. Vanessa Herzog (Oos) - 37,85

14. Suzanne Schulting - 38,75



500 meter mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 34,39

2. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 34,54

3. Dai Dai N'tab - 34,62

4. Kai Verbij - 34,67

5. Ronald Mulder - 34,69

6. Havard Lorentzen (Noo) - 34,77



Zaterdag 13 februari

1.000 meter vrouwen

1. Brittany Bowe (VS) - 1.14,12

2. Jutta Leerdam - 1.14,67

3. Elizaveta Golubeva (Rus) - 1.14,84

4. Olga Fatkulina (Rus) - 1.15,03

5. Jorien ter Mors - 1.15,27

8. Suzanne Schulting - 1.16,03

1.000 meter mannen

1. Kai Verbij - 1.08,05

2. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 1.08,31

3. Laurent Dubreuil (Can) - 1.08,56

4. Havard Lorentzen (Noo) - 1.08,70

5. Marten Liiv (Est) - 1.08,92

6. Viktor Mushtakov (Rus) - 1.09,41

7. Wesley Dijs - 1.09,44

Thomas Krol gediskwalificeerd

Massastart vrouwen

1. Marijke Groenewoud - 60 punten

2. Ivanie Blondon (Can) - 42 punten

3. Irene Schouten - 20 punten

4. Francesca Lollobrigida (Ita) - 14 punten

5. Linda Rossi (Ita) - 8 punten

6. Karolina Bosiek (Pol) - 3 punten



Massastart mannen

1. Joey Mantia (VS) - 60 punten

2. Arjan Stroetinga - 40 punten

3. Bart Swings (Bel) - 21 punten

4. Jordan Belchos (Can) - 10 punten

5. Peter Michael (Nzl) - 9 punten

7. Jorrit Bergsma - 4 punten

Zondag 14 februari

1.500 meter vrouwen

1. Ragne Wiklund (Noo) - 1.54,61

2. Brittany Bowe (VS) - 1.55,03

3. Evgeniia Lalenkova (Rus) - 1.55,09

4. Antoinette de Jong - 1.55,36

5. Ireen Wüst - 1.55,880

9. Melissa Wijfje - 1.56,31

1.500 meter mannen

1. Thomas Krol - 1.43,75

2. Kjeld Nuis - 1.44,11

3. Patrick Roest - 1.45,49

4. Sergey Trofimov (Rus) - 1.45,51

5. Joey Mantia (VS) - 1.45,68



5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 6.48,53

2. Natalia Voronina (Rus) - 6.50,99

3. Carlijn Achtereekte - 6.52,52

4. Isabelle Weidemann (Can) - 6.56,18

5. Martina Sáblíková (Tsj) - 6.57,67

6. Ragne Wiklund (Noo) - 6.58,76

10.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 12.32,95

2. Jorrit Bergsma - 12.45,86

3. Alexander Rumyantsev (Rus) - 12.54,74

4. Davide Ghiotto (Ita) - 12.57,23

5. Ruslan Zakharov (Rus) - 12.59,83

7. Patrick Roest - 13.09,42