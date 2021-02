Het kabinet gaf deze week geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs gedurende de lockdown, maar Patrick Wouters van sportorganisatiebureau House of Sports hoopt dat die mening wordt bijgesteld. Hij roept alle mogelijke betrokkenen op om de tafel te gaan en een verantwoorde 'bubbel' voor marathonschaatsers te creëren.

"We mogen dit unieke cadeau van de natuur niet zomaar aan ons voorbij laten gaan", schreef Wouters zondagochtend al op Twitter, waar hij wees op een lange periode van matige tot strenge vorst die er mogelijk gaat komen. "Mooier dan dit wordt het niet. Let's make things happen."

Op zijn tweet werd positief gereageerd door onder anderen directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma. "100 procent eens! PCR-testen, sneltesten, bubbel creëren, geen publiek. De World Cups in Thialf en het wielrennen laten zien hoe het kan."

In een toelichting op zijn tweet zegt Wouters het "heel spijtig" te vinden als het kabinet geen toestemming zou geven voor een bubbel voor het marathonschaatsen. Hij noemt natuurijs in Nederland "het hoogste cultuurerfgoed".

"Ik ben niet van het KNMI en dein natuurlijk ook mee op opportunisme, maar de weerkaarten lijken wel een heel erg unieke situatie te voorspellen", benadrukt Wouters. "En wel zodanig, dat het mij verstandig lijkt om met elkaar om de tafel te gaan en te kijken wat er mogelijk is."

House of Sports al betrokken bij schaatsbubbel

House of Sports is ook betrokken bij de schaatsbubbel die in ijsstadion Thialf is gemaakt voor de langebaanschaatsers en waar internationale wedstrijden worden verreden. "Zo'n bubbel creëren is nog het minst moeilijk. We hebben de kennis en ervaring opgedaan om wedstrijden verantwoord te laten plaatsvinden en laten zien dat we de risico's met het coronavirus goed kunnen managen", aldus Wouters.

"We kunnen met gemak een hoeveelheid marathonschaatsers ergens onderbrengen en ze steeds testen, alleen de vraag is dan waar je dat doet. Er zitten veel aspecten en facetten aan, maar het is de moeite waard als alle betrokkenen met kennis van zaken zich er eens over buigen. Hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld een NK op natuurijs kunnen houden? Als het niet gebeurt, wil ik achteraf niet zeggen; oei, misschien hadden we hier wat langer bij stil moeten staan."

Wouters wil ook zeker zijn bijdrage leveren. "Maar ik kijk ook naar de schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF als de officiële organisaties die ook de contacten hebben in Den Haag. De marathonschaatsers zijn niet als topsporters aangemerkt en hebben om die reden geen uitzonderingspositie."

"De mensen die de primaire verantwoordelijkheden dragen, moeten daar nog eens goed naar kijken. Want als we kunnen basketballen, volleyballen en voetballen, kunnen we ook schaatsen op natuurijs. We mogen dit unieke cadeau van de natuur niet zomaar aan ons voorbij laten gaan."