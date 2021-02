Het bericht dat de overheid geen wedstrijden op natuurijs toestaat, kwam niet als een verrassing voor het peloton, maar het was wel een nieuwe teleurstelling in een winter vol tegenvallers voor de marathonschaatsers.

"Dit doet wel even pijn", zegt Sjoerd den Hertog, tweevoudig winnaar van de Marathon Cup, vrijdag in gesprek met NU.nl. "Nederlands natuurijs is echt heel bijzonder en zeldzaam, dus het is hartstikke jammer dat er geen kans is op wedstrijden."

De KNSB zette op 14 januari al een streep door het marathonseizoen. Marathonschaatsen valt niet in de categorie topsport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waardoor de schaatsbond in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voetbal-, hockey- en basketbalbond geen uitzondering kreeg om in coronatijd wedstrijden te organiseren.

Vanwege de voorspelde vorst - vanaf zondag worden in grote delen van Nederland meerdere dagen met temperaturen onder 0 verwacht - deed de KNSB donderdag bij VWS een aanvraag of er wel een uitzondering gemaakt kan worden voor wedstrijden op natuurijs, maar een dag later werd al bekend dat het ministerie geen toestemming geeft.

"Natuurlijk is dat een teleurstelling", aldus Gary Hekman, de regerend Nederlands marathonkampioen op kunstijs. "Wij marathonschaatsers willen altijd koersen, zeker op natuurijs. Het is ontzettend zuur dat het niet gaat gebeuren, maar op dit moment kan het gewoon niet."

Gary Hekman werd op 1 januari 2020 Nederlands kampioen op kunstijs. Links de nummer twee Sjoerd den Hertog. Gary Hekman werd op 1 januari 2020 Nederlands kampioen op kunstijs. Links de nummer twee Sjoerd den Hertog. Foto: Pro Shots

'Een NK was sowieso geen eerlijke strijd geworden'

Hekman benadrukt dat het ook los van de coronaregels lastig was geweest om een representatief NK op natuurijs te organiseren. "We hebben na het besluit van 14 januari vijf keer aan de KNSB gevraagd of natuurijs de situatie zou veranderen en het antwoord was nee. Als ploeg hebben we daarom de keuze gemaakt om onze rustperiode wat naar voren te schuiven, dus ik heb al drie weken alleen trainingen gedaan die ik leuk vind."

Bovendien hebben veel marathonschaatsers deze winter sowieso amper op het ijs kunnen trainen door de coronabeperkingen. "Sommige ploegen hebben al anderhalve maand niet geschaatst. Ik heb in 2021 nog niet op het ijs gestaan", aldus Hekman. "Het is heel dubbel, want natuurlijk hadden we graag een bijzondere wedstrijd als een NK op natuurijs gereden. Maar het was sowieso geen eerlijke strijd geworden."

Den Hertog heeft dit seizoen wel grotendeels zijn normale trainingsschema kunnen afwerken, omdat zijn ploeg (Team Zaanlander van coach Jillert Anema) een langebaanlicentie heeft en daarom wel onder de uitzondering voor topsporters valt.

"We zouden zeker een voordeeltje gehad hebben ten opzichte van de concurrentie", zegt de negenvoudig winnaar van een marathon op het hoogste niveau. "We wisten natuurlijk wel dat de kans klein zou zijn dat er wedstrijden zouden komen op natuurijs, rationeel snap ik dat het maatschappelijk lastig te verkopen is. Maar emotioneel is dit wel even shit."

Gary Hekman (op tweede positie) begin 2013 bij de Ronde van Scharsterlan-de Friese Meren. Gary Hekman (op tweede positie) begin 2013 bij de Ronde van Scharsterlan-de Friese Meren. Foto: Pro Shots

'Toeren is nu het beste dat wél kan'

Voor Hekman en Den Hertog rest nu alleen recreatief schaatsen op natuurijs. "Laat het vriezen, maar niet te hard. Want je moet er toch niet aan denken dat er nu genoeg ijs komt voor een Elfstedentocht", zegt Hekman met een knipoog.

"Het mooie van onze sport is dat je het ook puur voor de lol kan doen; het buiten zijn, het genieten van de natuur. Ik ga maandagochtend in ieder geval zeker even een kijkje nemen op het Veluwemeer, dat kan de pijn een beetje verzachten."

Den Hertog: "Toeren op natuurijs is nu het beste dat wél kan. Op die manier hebben we misschien toch nog een klein hoogtepuntje deze winter."