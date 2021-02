De KNSB mag geen wedstrijden op natuurijs organiseren tijdens het winterweer dat vanaf komend weekend verwacht wordt. De schaatsbond had het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om toestemming gevraagd, maar krijgt die niet.

In een kort persbericht meldt de KNSB begrip te hebben voor het besluit. Technisch directeur Remy de Wit: "We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is. Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen."

De schaatsbond had VWS donderdag nog om toestemming gevraagd. Omdat het marathonschaatsen niet is aangemerkt als topcompetitie, werden er deze winter ook al geen indoorwedstrijden gehouden vanwege de coronaregels.

Vanaf zondag worden in grote delen van Nederland enkele vorstdagen verwacht. Daarbij kan de temperatuur overdag dalen tot -6 graden.

Het is voor schaatsliefhebbers overigens wel mogelijk om gebruik te maken van schaatsbanen, zolang de coronaregels worden nageleefd. Alleen het organiseren van wedstrijden is niet toegestaan.