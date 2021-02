Schaatsbond KNSB wil met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg over toestemming voor het organiseren van wedstrijden op natuurijs als de vorst komende week doorzet.

Het seizoen van de marathonschaatsers is deze winter afgelast, maar voor wedstrijden op natuurijs, indien de omstandigheden die mogelijk maken, hoopt de KNSB op een uitzondering.

"De situatie is nu dat er geen toestemming is voor wedstrijden voor het marathonschaatsen, omdat we niet zijn aangemerkt als topcompetitie. Daarom hebben we voor dit seizoen de stekker uit het marathonschaatsen getrokken", zegt competitieleider Willem Hut.

Ook wedstrijden uit de natuurijsvierdaagse, zoals op de opgespoten natuurijsbanen van Haaksbergen en Veenoord, worden wat de KNSB betreft niet georganiseerd. Maar voor mogelijke wedstrijden op echt bevroren plassen, wil de bond niet op voorhand beslissen dat die niet kunnen doorgaan.

"Het organiseren is nu nog niet aan de orde, we moeten eerst afwachten of de vorst gaat aanhouden. Maar we staan klaar en zijn er zeker toe in staat om dat snel te organiseren, ook met een veilig protocol voor het coronavirus."

Het laatste NK op natuurijs vond plaats in 2013 op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld won destijds bij de mannen en Mariska Huisman zegevierde bij de vrouwen.