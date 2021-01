Femke Kok heeft een dubbel gevoel bij haar wereldbekersuccessen op de 500 meter. Het twintigjarige Nederlandse talent is uiteraard blij met haar zeges, maar vind het moeilijk dat ze daardoor favoriet is voor de komende WK afstanden.

Kok boekte zondag in Heerenveen haar vierde overwinning op rij op de kortste afstand en eindigde daarmee als eerste in het wereldbekerklassement. Vorige week boekte ze de eerste Nederlandse wereldbekerzege op de 500 meter sinds Annette Gerritsen in maart 2011.

"Ik vind het echt heel cool dat ik vier keer heb gewonnen. Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik dat al kon. Daar ben ik echt heel erg blij mee", aldus Kok tegen de NOS. Iets minder gelukkig is ze met de favorietenrol die ze nu heeft.

"Ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan, maar ik vind het wel lastig. Heel veel mensen verwachten dat ik nu iedere keer ga winnen, maar dat is heel moeilijk. Het zit heel dicht op elkaar."

Uitslag 500 meter vrouwen 1. Femke Kok: 37,33

2. Angelina Golikova (Rus): 37,37

3. Daria Kachanova (Rus): 37,63

4. Olga Fatkulina (Rus): 37,67

5. Vanessa Herzog (Oos): 37,77

'Ik ben op zoek naar een goed gevoel'

De jonge Friezin reed zondag met 37,33 haar langzaamste 500 meter van dit wereldbekerseizoen. Ze merkte bij haar race in Thialf niet voor het eerst dat er nog flink wat ruimte voor verbetering is.

"Ik merk dat mijn opening weer goed ging, daar was ik heel blij mee. Alleen het rondje ging niet top. Ik vond het jammer dat ik geen tegenstander had (de Canadese Heather McLean startte niet, red.), want dan voel ik me op de kruising extra opgejaagd", zei Kok.

"Ik probeerde er gewoon het beste van te maken. Ik ben op zoek naar een goed gevoel en hoop dat ik de ronde op het WK veel sneller kan rijden en de bochten goed kan aanvallen."

Het schaatsseizoen wordt van 11 tot en met 14 februari afgesloten met de WK afstanden, die net als de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen worden verreden. De Japanse Nao Kodaira zal haar wereldtitel niet verdedigen.