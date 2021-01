Kai Verbij heeft zondag het korte wereldbekerseizoen beëindigd met een zege op de 1.000 meter. De Nederlander klopte Thomas Krol. Op de 5.000 meter was Patrick Roest weer de beste in Thialf en Ronald Mulder pakte goud op de 500 meter.

Krol was tot zondag ongeslagen dit wereldbekerseizoen. De Europees sprintkampioen won vorige week in Thialf de 1.000 en 1.500 meter en was zaterdag wederom de beste op de 1.500 meter.

Zondag was Krol in een rechtstreeks duel op de 1.000 meter niet opgewassen tegen ploeggenoot en goede vriend Verbij: 1.07,35 om 1.07,58. De Canadees Laurent Dubreuil (1.08,18) pakte op gepaste afstand het brons.

Hein Otterspeer (vierde in 1.08,37) en Dai Dai N'tab (vijfde in 1.08,43) eindigden ook nog in de top vijf. Wesly Dijs (1.09,31) kwam niet verder dan plek twaalf.

Verbij en Krol eindigden in het wereldbekerklassement van de 1.000 meter allebei op 114 punten. De eindzege gaat naar Verbij, omdat hij zondag sneller was dan de winnende tijd van Krol vorige week (1.07,48).

Uitslag 1.000 meter mannen 1. Kai Verbij: 1.07,35

2. Thomas Krol: 1.07,58

3. Laurent Dubreuil (Can): 1.08,18

4. Hein Otterspeer: 1.08,37

5. Dai Dai N'tab: 1.08,43

Roest weer razendsnel op 5 kilometer

Roest kwam in zijn rit tegen de Belg Bart Swings tot een tijd van 6.05,95 op de 5.000 meter. Hij benaderde zijn tijd van 6.05,14 van vorige week, waarmee hij toen het baanrecord in Heerenveen aanscherpte.

De Zweed Nils van der Poel was de verrassende nummer twee in Thialf. Met 6.08,39 zorgde hij voor de vierde tijd ooit in Heerenveen, een Zweeds record en is hij vrijwel zeker van deelname aan de 10.000 meter bij de WK afstanden. De Rus Sergey Trofimov werd in 6.10,86 derde.

Sven Kramer en Jorrit Bergsma reden in de slotrit tegen elkaar en moesten het doen met plek vier en zes. Kramer, vorige week nog tweede, klokte 6.11,21 en Bergsma kwam na 6 minuten, 12 seconden en 19 honderdsten over de finish.

In het eindklassement, dat vanwege de coronaperikelen over slechts twee weekenden gaat, staat Roest eerste met 120 punten. De top drie wordt gecompleteerd door Kramer (97 punten) en Trofimov (96).

Uitslag 5.000 meter mannen 1. Patrick Roest: 6.05,95

2. Nils van der Poel (Zwe): 6.08,39

3. Sergey Trofimov (Rus): 6.10,86

4. Sven Kramer: 6.11,21

5. Davide Giotto (Ita): 6.12,05

6. Jorrit Bergsma: 6.12,19

7. Bart Swings (Bel): 6.12,77

8. Danila Semerikov (Rus): 6.13,94

9. Marcel Bosker: 6.14,29

Zeldzame zege voor Ronald Mulder

Op de 500 meter was er voor het eerst in ruim drie jaar een overwinning voor Ronald Mulder. Hij snelde naar een tijd van 34,55. Hein Otterspeer gaf vier honderdsten toe (34,590) en pakte zilver. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (34,594).

N'tab stond voor het eerst deze winter niet op het podium na een 500 meter in de wereldbeker. Na goud, zilver en brons was er nu een zesde plek voor de Nederlands kampioen (34,68). Dat was wel genoeg om als eerste te eindigen in het klassement. Lennart Velema werd achtste in 34,78.

Mulder was voor de zesde keer in zijn carrière de beste op de 500 meter in wereldbekerverband. Zijn laatste zege was op 18 november 2017 in het Noorse Stavanger.

De Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov, die zaterdag de eerste 500 meter van dit weekend won in 34,47, deed zondag niet mee vanwege een lichte spierblessure. Ook Kai Verbij meldde zich af voor de tweede 500 meter. Merijn Scheperkamp verving de sprinter van Jumbo-Visma en eindigde als tweede in de B-groep in 35,45.