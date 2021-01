Ronald Mulder heeft zondag voor het eerst in ruim drie jaar de 500 meter gewonnen in de wereldbeker. De 34-jarige schaatser was in Thialf nipt sneller dan Hein Otterspeer. Dai Dai N'tab pakte de eindzege in de World Cup.

Mulder snelde bij de laatste World Cup van dit seizoen naar een tijd van 34,55. Otterspeer gaf vier honderdsten toe (34,590) en pakte zilver. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (34,594).

N'tab stond voor het eerst deze winter niet op het podium na een 500 meter in de wereldbeker. Na goud, zilver en brons was er nu een zesde plek voor de Nederlands kampioen (34,68). Dat was wel genoeg om als eerste te eindigen in het klassement. Lennart Velema werd achtste in 34,78.

Mulder was voor de zesde keer in zijn carrière de beste op de 500 meter in wereldbekerverband. Zijn laatste zege was op 18 november 2017 in het Noorse Stavanger.

De Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov, die zaterdag de eerste 500 meter van dit weekend won in 34,47, deed zondag niet mee vanwege een lichte spierblessure.

Ook Kai Verbij meldde zich af voor de tweede 500 meter. Merijn Scheperkamp verving de sprinter van Jumbo-Visma en eindigde als tweede in de B-groep in 35,45.