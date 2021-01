Femke Kok heeft als eerste Nederlandse schaatsster het wereldbekerklassement op de 500 meter gewonnen. De Friezin boekte zondag haar vierde zege op rij. Op de 3 kilometer pakte de Russische Natalia Voronina het baanrecord af van Irene Schouten.

Kok reed zondag met 37,33 haar langzaamste 500 meter in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen, maar het was genoeg om de Russische Angelina Golikova (37,38) naar het zilver te verwijzen. Daria Kachanova legde met 37,63 beslag op het brons.

Zaterdag was de twintigjarige Kok met 37,23 ook de snelste op het ijs van Thialf. Vorige week schreef ze al beide omlopen op de 500 meter op haar naam, eveneens in Heerenveen.

Door haar vier overwinningen op rij eindigde Kok met 240 punten bovenaan het wereldbekerklassement over 500 meter. Golikova werd vier keer op rij tweede en eindigde dus ook op die plek in het eindklassement, voor haar landgenote Olga Fatkulina.

Michelle de Jong werd in de laatste omloop van het wereldbekerseizoen zevende (37,87) en eindigde daarmee op de vierde plek in het eindklassement. Dione Voskamp (twaalfde) en Isabelle van Elst (negentiende) eindigden niet in de top tien. Europees sprintkampioene Jutta Leerdam ontbrak in Heerenveen vanwege een blessure.

Uitslag 500 meter vrouwen 1. Femke Kok: 37,33

2. Angelina Golikova (Rus): 37,37

3. Daria Kachanova (Rus): 37,63

4. Olga Fatkulina (Rus): 37,67

5. Vanessa Herzog (Oos): 37,77

Voronina troeft De Jong en Schouten af

Schouten raakte na een week al haar baanrecord op de 3 kilometer alweer kwijt. De Nederlandse won de lange afstand bij het eerste wereldbekerweekend in 3.57,15, maar zag Voronina zondag 3.56,85 schaatsen.

Schouten eindigde in 4.00,15 als derde. Het zilver ging naar Antoinette de Jong (3.58,90). De Friezin reed eind december bij het WK-kwalificatietoernooi nog een baanrecord in Heerenveen (3.57,32). De toptijd had daarvoor ruim zeven jaar op naam van Ireen Wüst gestaan. Schouten schreef wel het klassement op de 3 kilometer op haar naam.

Joy Beune eindigde zondag in 4.00,75 als vijfde, vlak achter de Tsjechische Martina Sáblíková (4.00,59). Reina Anema (tiende in 4.04,17) en Melissa Wijfje (elfde in 4.04,27) kwamen niet in de buurt van het podium.

Het World Cup-seizoen telt vanwege de coronapandemie slechts twee weekenden, in een 'schaatsbubbel' in Heerenveen. Over twee weken wordt het seizoen in Thialf afgesloten met de WK afstanden.