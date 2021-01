Femke Kok heeft zondag als eerste Nederlandse schaatsster ooit het wereldbekerklassement op de 500 meter gewonnen. De twintigjarige Friezin won in Heerenveen voor de vierde keer op rij een World Cup-wedstrijd en verzekerde zich zo van de eerste plek in het klassement op de kortste afstand.

Het Nederlandse toptalent reed zondag met 37,33 haar langzaamste 500 meter in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen, maar het was genoeg om de Russische Angelina Golikova (37,38) naar het zilver te verwijzen. Daria Kachanova legde met 37,63 beslag op het brons.

Zaterdag was Kok met 37,23 ook de snelste op het ijs van Thialf. Vorige week schreef ze al beide omlopen op de 500 meter op haar naam, eveneens in Heerenveen.

Door haar vier overwinningen op rij eindigde Kok met 240 punten bovenaan het wereldbekerklassement over 500 meter. Golikova werd vier keer op rij tweede en eindigde dus ook op die plek in het eindklassement, voor haar landgenote Olga Fatkulina.

Michelle de Jong werd in de laatste omloop van het wereldbekerseizoen zevende (37,87) en eindigde daarmee op de vierde plek in het eindklassement. Dione Voskamp (twaalfde) en Isabelle van Elst (negentiende) eindigden niet in de top tien. Europees sprintkampioene Jutta Leerdam ontbrak in Heerenveen vanwege een blessure.

Het World Cup-seizoen telt vanwege de coronapandemie slechts twee weekenden, in een 'schaatsbubbel' in Heerenveen. Vanwege de coronacrisis deden de Aziatische schaatsers niet mee aan de wereldbekerwedstrijden. Over twee weken wordt het seizoen in Thialf afgesloten met de WK afstanden.