Femke Kok heeft zich zaterdag ook bij de tweede World Cup in Heerenveen de snelste getoond op de 500 meter. De Nederlandse klokte in Thialf een tijd van 37,23 en maakte daarmee haar hattrick compleet. Bij de mannen was er weer een podiumplaats voor Dai Dai N'tab (derde), al ging de winst naar de Rus Pavel Kulizhnikov.

De twintigjarige Kok schreef vorige week, eveneens in Thialf, al beide omlopen op de 500 meter op haar naam (in 37,08 en 37,27). Zondagmiddag kan ze proberen om er vier op een rij van te maken.

Kok was vijf honderdsten sneller dan de Russische Angelina Golikova. Vanessa Herzog uit Oostenrijk werd in 37,40 derde. Michelle de Jong (37.91) was op de achtste plaats de tweede Nederlandse. Dione Voskamp kwam met 38,09 uit op de twaalfde plaats en Marrit Fledderus eindigde als vijftiende (38,22).

Het World Cup-seizoen telt vanwege de coronapandemie slechts twee weekenden, in een 'schaatsbubbel' in Heerenveen. Over twee weken wordt het seizoen daar afgesloten met de WK afstanden.

"Natuurlijk wil ik het daar graag laten zien en hopelijk komen deze prestaties me dan van pas", reageerde Kok bij de NOS. "Ik doe hier veel ervaring op door tegen deze meiden te rijden en leer goed om met de spanning om te gaan."

Kok ruim aan de leiding in wereldbekerklassement

Met drie overwinningen gaat Kok ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement, met 180 punten. Golikova is met 162 punten de nummer twee. Na de vierde en laatste wereldbekerrace op de 500 meter wordt zondagmiddag de eindstand opgemaakt.

Europees sprintkampioene Jutta Leerdam is er dit weekend niet bij. Ze meldde zich vanwege een voetblessure af voor de tweede wereldbeker, maar hoopt er bij de WK afstanden weer bij te zijn.

Pavel Kulizhnikov herstelde zich na zijn val van vorige week. Pavel Kulizhnikov herstelde zich na zijn val van vorige week. Foto: ANP

Kulizhnikov neemt revanche, N'tab derde

Bij de mannen haalde N'tab voor de derde keer op rij het podium op de 500 meter. Na zijn winst en tweede plaats van afgelopen weekend, eindigde de 26-jarige Nederlander deze keer als derde.

De overwinning ging naar Kulizhnikov, die daarmee revanche nam voor zijn teleurstellende optreden van vorig weekend, toen hij ten val kwam en daardoor geen punten pakte. De drievoudig wereldkampioen sprint verwees nu met 34,47 de Canadees Laurent Dubreuil (34,52) naar de tweede plaats.

Ronald Mulder eindigde met een tijd van 34,62 op de vijfde plaats. Kai Verbij reed de zevende tijd (34,65) en Lennart Velema finishte als vijftiende (34,91). Hein Otterspeer belandde met 35,10, na een matige tweede buitenbocht, op de achttiende plaats.

N'tab behoudt met alleen de race van zondagmiddag nog voor de boeg de leiding in het wereldbekerklassement over 500 meter. Met 162 punten heeft hij een aardige marge op Artem Arefyev (140) en Dubreuil (134).