Thomas Krol heeft zaterdag ook bij de tweede World Cup in Heerenveen de 1.500 meter op zijn naam geschreven. De Europees kampioen sprint hield Kjeld Nuis en Patrick Roest achter zich en won zo ook het klassement op de schaatsmijl. Bij de vrouwen ging de overwinning opnieuw naar Brittany Bowe en pakte Antoinette de Jong zilver.

Bij de eerste wereldbeker van vorige week was de 28-jarige Krol de enige die onder de 1.44 dook en dat was nu niet anders. De schaatser van Jumbo-Visma was met 1.43,42 iets trager dan vorige week en hij zat wederom net boven het baanrecord, maar zijn tijd was meer dan genoeg voor de winst.

Het zilver ging naar Nuis. De regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter verbeterde zich sterk ten opzichte van vorige week en kwam met 1.44,22 het dichtst in de buurt van Krol. Patrick Roest, bij de eerste wereldbeker nog sneller dan Nuis, werd derde in een tijd van 1.44,75.

Vorig week bestond de hele top vijf uit Nederlanders, met naast Krol, Nuis en Roest ook Wesley Dijs (vierde) en Louis Hollaar (vijfde). Dijs en Hollaar eindigden dit keer respectievelijk als tiende en twaalfde, mede door de Noren Hallgeir Engebraten (vierde) en Sverre Lunde Pedersen (vijfde).

Krol is over twee weken bij de WK afstanden hoe dan ook de favoriet voor het goud op de 1.500 meter. In 2019 kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen op de schaatsmijl. Nuis en Roest, tweede en derde in het eindklassement van de wereldbeker, rijden in februari ook de 1.500 meter bij de wereldkampioenschappen.

Bowe ondanks snelle tijd De Jong opnieuw de sterkste

Bij de vrouwen ging de overwinning op de 1.500 meter opnieuw overtuigend naar Bowe. De Jong (tweede) en Ireen Wüst (derde) completeerden het podium in Thialf.

De 25-jarige De Jong reed een uitstekende 1.500 meter en was met 1.53,81 sneller dan de winnende tijd die Bowe vorige week reed (1.53,88). De 32-jarige Amerikaanse verbeterde zich zaterdag ook en zegevierde in 1.53,45.

Met die tijd naderde Bowe het baanrecord van Wüst, die zelf tot 1.54,22 kwam en als derde eindigde. Irene Schouten eindigde teleurstellend als zeventiende, mede doordat ze de slotrit in haar eentje moest rijden.

Jorien ter Mors zou in actie komen tegen Schouten, maar de olympisch kampioene van 2014 op de 1.500 meter raakte in de warming-up geblesseerd aan haar rug en meldde zich noodgedwongen af. Melissa Wijfje eindigde als tiende op iets meer dan drie seconden van Bowe.

Het World Cup-seizoen blijft door de coronapandemie beperkt tot twee edities in Heerenveen, waardoor alle eindklassementen dit weekend bekend zijn. Het gedevalueerde schaatsseizoen wordt over twee weken afgesloten met de WK afstanden en ook die wordt in Thialf gehouden.