Brittany Bowe heeft zaterdag bij de tweede World Cup in Heerenveen overtuigend de 1.500 meter gewonnen en daarmee ook het klassement op die afstand. Antoinette de Jong (tweede) en Ireen Wüst (derde) completeerden het podium in Thialf.

De 25-jarige De Jong reed een uitstekende 1.500 meter en was met 1.53,81 sneller dan de winnende tijd die Bowe vorige week reed (1.53,88). De 32-jarige Amerikaanse verbeterde zich zaterdag ook en zegevierde in 1.53,45.

Met die tijd naderde Bowe het baanrecord van Wüst, die zelf tot 1.54,22 kwam en als derde eindigde. Irene Schouten eindigde teleurstellend als zeventiende, mede doordat ze de slotrit in haar eentje moest rijden.

Jorien ter Mors zou in de laatste rit in actie komen tegen Schouten. De olympisch kampioene van 2014 op de 1.500 meter raakte in de warming-up echter geblesseerd aan haar rug en meldde zich noodgedwongen af. Melissa Wijfje eindigde als tiende op iets meer dan drie seconden van Bowe.

Later op de dag worden de 1.500 meter bij de mannen, de eerste 500 meter (mannen en vrouwen) en de massastart (mannen en vrouwen) nog verreden.

Het World Cup-seizoen blijft door de coronapandemie beperkt tot twee weekenden in Heerenveen, waardoor alle eindklassementen nu al bekend worden. Het gedevalueerde schaatsseizoen wordt over twee weken afgesloten met de WK afstanden in Thialf.