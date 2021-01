Sven Kramer zet zijn vraagtekens bij de nieuwe tactiek die Noorwegen vrijdag hanteerde op de ploegenachtervolging bij de tweede wereldbeker in Heerenveen. De Fries betwijfelt of de aanpak van de ploeg van bondscoach Bjarne Rykkje wel is toegestaan.

"Laat ik vooropstellen: als het mag, dan mag het, maar ik weet niet of wij hier als schaatssport naartoe moeten", zegt Kramer tegen Schaatsen.nl. "Steeds meer landen kiezen voor deze tactiek, maar wij hebben vandaag voor onze eigen strategie gekozen."

De Noren hanteren sinds dit seizoen de tactiek waarbij één rijder constant op kop rijdt en geduwd wordt door zijn twee ploeggenoten. Op die manier rekenden Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebraten en Sverre Lunde Pedersen in een rechtstreeks gevecht af met Nederland, dat wel op de gebruikelijke manier wisselde.

Bovendien verbeterde het Noorse trio met 3.39,08 het ruim acht jaar oude baanrecord van Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Kramer kwam met Marcel Bosker en Chris Huizinga niet verder dan de vierde tijd in Thialf.

Noorwegen duwde de hele race één rijder op kop. Noorwegen duwde de hele race één rijder op kop. Foto: Pro Shots

'Zou naïef zijn om hier niks mee te doen'

Na zijn teleurstellende race vroeg Kramer zich af of de Nederlandse ploeg ook van tactiek moet veranderen. "Het zou naïef zijn om hier niks mee te doen en zolang het geoorloofd is, zullen wij hierin mee moeten", realiseert hij zich.

"We zullen in ieder geval minder moeten wisselen, want daar halen we simpelweg geen winst op. Daarnaast rijden we tijdens de WK ook weer met een andere opstelling en dat zal ook van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat."

Op de WK afstanden, die van 11 tot en met 14 februari ook in Heerenveen plaatsvinden, is Patrick Roest normaal gesproken weer van de partij op de ploegenachtervolging. De regerend wereldkampioen allround geeft dit weekend de voorkeur aan de individuele afstanden.

"Natuurlijk had ik in de aanloop naar de WK graag een keer met hem gereden, maar ik kan moeilijk iemand veroordelen voor iets wat ik in het verleden zelf ook weleens gedaan heb", besluit Kramer.