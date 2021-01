Bob de Vries heeft donderdag zijn schaatscarrière beëindigd. De 36-jarige Fries was vooral marathonschaatser, maar werd ook Nederlands kampioen op de langebaan en deed in 2018 mee aan de Olympische Spelen.

"Het is wel prima geweest zo", zegt De Vries tegen Proskating. "Ik heb een gezin en een boerderij en ik merk de afgelopen jaren dat die belangrijker zijn geworden dan het schaatsen. Ik trainde nog wel hard en veel, hoor, maar de absolute focus was weg en dan ben je toch een paar procenten minder."

De pupil van Jillert Anema was zeventien jaar marathonschaatser. Zijn hoogtepunt was het winnen van het NK natuurijs in 2010 op de Belterwiede.

De Vries deed sinds het seizoen 2008/2009 ook vaak mee aan langebaanwedstrijden. Meestal eindigde hij op NK's in de subtop op de lange afstanden, maar af en toe had hij een flinke uitschieter. Zo won hij in het seizoen 2010/2011 goud op de 5 kilometer bij de NK afstanden en zilver op de 10 kilometer bij de WK.

Zeven jaar later zorgde De Vries voor een grote verrassing door Sven Kramer te verslaan en de 5 kilometer te winnen bij het olympisch kwalificatietoernooi. De veehouder mocht daardoor debuteren op de Spelen, maar na een "martelgang" werd hij slechts vijftiende in Zuid-Korea.

Bart de Vries, de vier jaar jongere broer van Bob, besloot donderdag ook een einde te maken aan zijn loopbaan. Door de coronacrisis konden de marathonschaatsers dit seizoen geen wedstrijden rijden. Daardoor kwam er deze maand ook al een roemloos einde aan de carrières van Erik Jan Kooiman en Jouke Hoogeveen.